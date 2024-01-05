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≡ Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев, пообещал аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48333
Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев, пообещал аким Костанайской области
Отправлено: 05.01.24 - 22:20
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Как пояснил Кумар Аксакалов, выбор котельных для осмотра был неслучайным - в декабре жители этих районов жаловались на недостаток тепла в их квартирах. В в частности, на холод жаловались жильцы 9 многоэтажек в Юбилейном.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3818
Re: Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев,...
Отправлено: 06.01.24 - 18:22
#15
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Цитата:
Лесовик:
Любой старожил знает название "Коровье озеро"

Я вообще то старожил "Коровьего озера", там стояли 3 дома и называлось это базой передержки скота Облплемживобъединения, отец мой был заведующим этой базы. А озеро само пересохло после пожара ещё во времена моего детства в 70 е годы прошлого века, и от озера до микрорайона "Аэропорт" километров 20 точно будет. При чём Коровье озеро и Аэропорт? Посёлок Ударник ближе, так его вроде не топит.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3818
Re: Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев,...
Отправлено: 06.01.24 - 18:26
#16
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Цитата:
Лесовик:
что на месте стройки были то кладбище (район Парка Победы)

ДК профсоюзов был построен во время СССР на месте кладбища и там парк культуры и отдыха был с колесом обозрения и каруселями, в детстве мы там человеческие черепа находили, в ямах под саженцы деревьев
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
786
Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев, пообещал аким Костанайской области
Отправлено: 06.01.24 - 19:48
#17
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