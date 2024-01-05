Отправлено: - 18:22

Лесовик:

Любой старожил знает название "Коровье озеро"

Цитата:Я вообще то старожил "Коровьего озера", там стояли 3 дома и называлось это базой передержки скота Облплемживобъединения, отец мой был заведующим этой базы. А озеро само пересохло после пожара ещё во времена моего детства в 70 е годы прошлого века, и от озера до микрорайона "Аэропорт" километров 20 точно будет. При чём Коровье озеро и Аэропорт? Посёлок Ударник ближе, так его вроде не топит.