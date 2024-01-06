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Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48333
Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 10:41
Предвидя шквал негодующих отзывов зоозащитников, сразу скажу, что собак я люблю и знаю, что зачастую собака в дружбе надёжнее человека. Но собака всё-таки животное и её поведение непредсказуемо.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9666
Re: Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 10:41
Бродячие собаки действительно проблема,мало того что они растаскивают и разрывают пакеты с помойки,так ещё и сидят возле магазина и пугают детей и взрослых,звонил участковому он сказал что по новому закону отстреливать нельзя и ничем помочь не может.
Вот такие вот законы.
Вот такие вот законы.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3818
Re: Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 10:48
А разве уже не чипируют домашних животных? И там по моему предусмотрена административная ответственность хозяев. Поправьте если ошибаюсь.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1098
Re: Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 11:42
Каша какая-то...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 111
Re: Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 12:57
Цитата: "Только отлов бродячих собак наведёт порядок в этом вопросе. Никакие приюты тут не помогут." Вот бы где активистам надо поднимать вопрос ! Не грех бы потребовать проведение референдума по защите прав ЧЕЛОВЕКА ! А то горластые крикуны вбрасывают какую-либо чепуху,и складывается мнение, что это голос народа,а чиновники начинают прогибаться и дописывать такие законы, которые и нашим, и вашим, а толку -0! Не должно быть на улице бездомных собак, город - не их естественная среда обитания.
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3218
Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 13:33
Цитата:
раскроши несколько сигарет возле магаза. Можно ещё перца красного молотого добавить. И проблема решена.
Добринцофф:
так ещё и сидят возле магазина и пугают детей и взрослых,
так ещё и сидят возле магазина и пугают детей и взрослых,
раскроши несколько сигарет возле магаза. Можно ещё перца красного молотого добавить. И проблема решена.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3298
Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 14:03
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6573
Re: Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 14:28
звонил участковому он сказал что по новому закону отстреливать нельзя и ничем
Они заняты пополнением бюджета,ищут кого-нибудь на штраф развести,видимо их начальство долбит упреками, обзывает дармоедами и бездельниками, почему деньги в бюджет не пополняют
Они заняты пополнением бюджета,ищут кого-нибудь на штраф развести,видимо их начальство долбит упреками, обзывает дармоедами и бездельниками, почему деньги в бюджет не пополняют
m
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 18
Re: Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 14:51
Честно говоря я за решение проблемы радикальным образом. Жизнь человека, особенно маленького важнее. Надо на местном уровне дать полномочии полиции отстреливать больших собак и мелких агрессивных. У полиции есть камеры нагрудные, если нет, то фиксирует на мобильный, что собака без намордника и поводка, тем паче беспризорная, достал табельное и пристрелил. За пару месяцев проблема собачьей агрессии будет решена.
Я помню еле отогнал большую овчарку от девочки, которую она завалила и гавкала над ней. Хозяева открыли дверь и выпустили собаку, а сами еще не вышли. Девочка натерпелась и была испугана. Потом с подъезда вышла хозяйка, и заявляет сакральное "она не кусается".И это средь бела дня. Ну что оставалось, обматерил её и пошел дальше.
Хозяева с бойцовыми "собачками" и без ошейников и намордников сильно напрягают. Идешь и не знаешь, что у неё в голове. Потому что у таких собак нет выхода агрессии, хозяевам некогда этим заниматься, они их заводят, чтобы потешить собственное эго или спрятать свой страх перед другими людьми. То, что у таких собак может "крышу сорвать" , они мало задумываются.
Я помню еле отогнал большую овчарку от девочки, которую она завалила и гавкала над ней. Хозяева открыли дверь и выпустили собаку, а сами еще не вышли. Девочка натерпелась и была испугана. Потом с подъезда вышла хозяйка, и заявляет сакральное "она не кусается".И это средь бела дня. Ну что оставалось, обматерил её и пошел дальше.
Хозяева с бойцовыми "собачками" и без ошейников и намордников сильно напрягают. Идешь и не знаешь, что у неё в голове. Потому что у таких собак нет выхода агрессии, хозяевам некогда этим заниматься, они их заводят, чтобы потешить собственное эго или спрятать свой страх перед другими людьми. То, что у таких собак может "крышу сорвать" , они мало задумываются.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1694
Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 15:59
Цитата:
Квинтэссенция глупости в одном посте,удивительно)))) Кто Вы по образованию, кинолог?)))) Или менеджер по продажам?) Или так, диванный критик и теоретик
[Исправлено: Домовенок, 06.01.2024 - 17:04]
Честно говоря я за решение проблемы радикальным образом. Жизнь человека, особенно маленького важнее. Надо на местном уровне дать полномочии полиции отстреливать больших собак и мелких агрессивных. У полиции есть камеры нагрудные, если нет, то фиксирует на мобильный, что собака без намордника и поводка, тем паче беспризорная, достал табельное и пристрелил. За пару месяцев проблема собачьей агрессии будет решена. Я помню еле отогнал большую овчарку от девочки, которую она завалила и гавкала над ней. Хозяева открыли дверь и выпустили собаку, а сами еще не вышли. Девочка натерпелась и была испугана. Потом с подъезда вышла хозяйка, и заявляет сакральное "она не кусается".И это средь бела дня. Ну что оставалось, обматерил её и пошел дальше. Хозяева с бойцовыми "собачками" и без ошейников и намордников сильно напрягают. Идешь и не знаешь, что у неё в голове. Потому что у таких собак нет выхода агрессии, хозяевам некогда этим заниматься, они их заводят, чтобы потешить собственное эго или спрятать свой страх перед другими людьми. То, что у таких собак может "крышу сорвать" , они мало задумываются.
Квинтэссенция глупости в одном посте,удивительно)))) Кто Вы по образованию, кинолог?)))) Или менеджер по продажам?) Или так, диванный критик и теоретик
[Исправлено: Домовенок, 06.01.2024 - 17:04]
m
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 18
Re: Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 18:20
Работаю на вредном производстве, по совместительству диванный критик теоретик.
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