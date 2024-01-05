Re: Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев,...

Отправлено: - 22:20

Красавцы, что ещё сказать! Про мкрн. "Аэропорт"- "В этом микрорайоне сейчас самая сложная ситуация с теплоснабжением, так как здесь и в прошлом году были большие проблемы на магистральных сетях, - пояснил Аксакалов. - Летом 2023 года была проведена работа по укладке 1 км новой магистральной трубы. Осталось заменить еще полкилометра магистральной сети и 1 км 200 м внутриквартальных сетей. Летом этого года мы должны завершить эту работу. К сожалению, ранее труба была уложена без соответствующей изоляции, и грунтовые воды за очень короткий промежуток времени просто привели эти трубы в нерабочее состояние - очень большая коррозия была" -конец цитаты. ДВАЖДЫ за 2-3 года проводить магистральные сети, это надо же умудриться..виновных в ущербе бюджету конечно же нет(всё уже украдено,ой освоено до нас!),контроля то же. Любой старожил знает название "Коровье озеро" и где близки грунтовые воды. НО- разрешения выдаются без проблем , а потом удивляются, что на месте стройки были то кладбище (район Парка Победы), то болото..Деревья раньше то же садили не те и не там где надо..Такое впечатление, что в руководстве города и управлений одни понаехавшие "аульные варяги", которые не помнят ,да и не знают зелёный и тенистый Кустанай,признававшийся самым зелёным городом Казахстана.