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≡ Автобус с людьми провалился под землю в Павлодарской области: задействована тяжелая техника
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48332
Автобус с людьми провалился под землю в Павлодарской области: задействована тяжелая техника
Отправлено: 06.01.24 - 16:44
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В Павлодарской области третий день ведутся поиски провалившегося под землю автобуса с горноспасателями. По информации пресс-службы ДЧС, на месте ЧП работает тяжелая инженерная техника из трех экскаваторов, двух погрузчиков и столько же бульдозеров.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1571
Re: Автобус с людьми провалился под землю в Павлодарской...
Отправлено: 06.01.24 - 16:44
#1
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Цитата:
Автобус с людьми провалился под землю в Павлодарской области: задействована тяжелая техника

Источник:

этой новости уже неделя..где есть шахты всегда так будет..вся Сибирь проваливается м что теперь?
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