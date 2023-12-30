Отправлено: - 16:33

но потом я вспоминаю, что уже сам старый, четыре года до пенсии, поэтому сижу дальше.

В результате Поправок в Трудовом кодексе Республики Казахстан больше не упоминаются “запрещенные профессии”, то есть это означает: отмену списка запрещенных для женщин профессий (соответствующие слова исключены из подпункта 27 ст.16; при этом в статье осталось упоминание предельных нормы подъема и перемещения вручную тяжестей женщинами); отмену запрета на заключение трудового договора и трудоустройства женщин по профессиям, которые ранее были недоступны для женщин (исключен подпункт 4 п.2 ст.26 – запрет трудоустройства “на тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными условиями труда из списка работ, на которых ограничивается применение труда женщин”).

Цитата:А как же уступить место женщине, независимо от возраста? Мужчина остается мужчиной в любом возрасте или 4 года до пенсии ломают " мужской хребет"?))) А, Конституция же всех в правах уравняла)))Цитата:Ну да, страна батыров ваяет законы, прикрываясь дискриминацией женщин. А тут такая мелочь, постоит в автобусе, не поломается))) Батыры посидят, они же устали))