Отправлено: - 15:59

Честно говоря я за решение проблемы радикальным образом. Жизнь человека, особенно маленького важнее. Надо на местном уровне дать полномочии полиции отстреливать больших собак и мелких агрессивных. У полиции есть камеры нагрудные, если нет, то фиксирует на мобильный, что собака без намордника и поводка, тем паче беспризорная, достал табельное и пристрелил. За пару месяцев проблема собачьей агрессии будет решена. Я помню еле отогнал большую овчарку от девочки, которую она завалила и гавкала над ней. Хозяева открыли дверь и выпустили собаку, а сами еще не вышли. Девочка натерпелась и была испугана. Потом с подъезда вышла хозяйка, и заявляет сакральное "она не кусается".И это средь бела дня. Ну что оставалось, обматерил её и пошел дальше. Хозяева с бойцовыми "собачками" и без ошейников и намордников сильно напрягают. Идешь и не знаешь, что у неё в голове. Потому что у таких собак нет выхода агрессии, хозяевам некогда этим заниматься, они их заводят, чтобы потешить собственное эго или спрятать свой страх перед другими людьми. То, что у таких собак может "крышу сорвать" , они мало задумываются.

[Исправлено: Домовенок, 06.01.2024 - 17:04]

Цитата:Квинтэссенция глупости в одном посте,удивительно)))) Кто Вы по образованию, кинолог?)))) Или менеджер по продажам?) Или так, диванный критик и теоретик