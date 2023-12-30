НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 120 оттенков стыда
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48332
120 оттенков стыда
Отправлено: 30.12.23 - 11:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
120 маршрут напрашивался. И он появился. Очень удобно для людей. Во-первых стабильность, во-вторых он еще едет по городу. Приятная экономия средств для многих. Утром люди едут в Костанай из Рудного, кто на работу, кто на учебу, кто по делам. Вечером люди едут обратно в Рудный. Вот эти два периода автобусы едут битком набитые.
Читать новость

m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
16
Re: 120 оттенков стыда
Отправлено: 06.01.24 - 15:16
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что касается молодежи поколения Z, "облико морале" там не сильно прижилось. Западная система ценностей. Всё как мы хотели.
Есть еще один вид пассажиров, как выше заметили, тоже очень интересных.
"Яжематери" или "яжебабушки". Что первые, что вторые сажают чадо на сиденье рядом с собой при переполненном автобусе. Ладно "яжебабушки", с хрупкими костями, но "яжематери" или "яжеотцы"(такие тоже катаются на 120), могли бы взять и посадить ребенка на колени и освободить место. Тем более, этот ребенок едет бесплатно. Если ребенок устал сидеть на коленях, может немного постоять и потом снова сесть.
"Яжематери" уступающие место своему чаду и сами стоящие, не поддаются никакой классификации. В будущем это вымирающий вид, так как чадо, даже вырастая, не будет испытывать благодарности, а будет принимать уступки родителей как должное. Зря родители заблуждаются, не будет благодарности.
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1692
Re: 120 оттенков стыда
Отправлено: 06.01.24 - 16:33
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но потом я вспоминаю, что уже сам старый, четыре года до пенсии, поэтому сижу дальше.


А как же уступить место женщине, независимо от возраста? Мужчина остается мужчиной в любом возрасте или 4 года до пенсии ломают " мужской хребет"?))) А, Конституция же всех в правах уравняла)))

Цитата:
В результате Поправок в Трудовом кодексе Республики Казахстан больше не упоминаются “запрещенные профессии”, то есть это означает: отмену списка запрещенных для женщин профессий (соответствующие слова исключены из подпункта 27 ст.16; при этом в статье осталось упоминание предельных нормы подъема и перемещения вручную тяжестей женщинами); отмену запрета на заключение трудового договора и трудоустройства женщин по профессиям, которые ранее были недоступны для женщин (исключен подпункт 4 п.2 ст.26 – запрет трудоустройства “на тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными условиями труда из списка работ, на которых ограничивается применение труда женщин”).


Ну да, страна батыров ваяет законы, прикрываясь дискриминацией женщин. А тут такая мелочь, постоит в автобусе, не поломается))) Батыры посидят, они же устали))
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS