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≡ Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под магазин аркалыкчанке разрешали дважды, но магазина все нет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48332
Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под магазин аркалыкчанке разрешали дважды, но магазина все нет
Отправлено: 05.01.24 - 11:38
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В феврале 2024-го исполнится два года с момента, как индивидуальный предприниматель Анастасия Волянская получила в акимате Аркалыка разрешение на реконструкцию принадлежащей ей квартиры на первом этаже. Хотела переделать ее под магазин. Реализовать право, которое дает ей законодательство РК, - использовать свое имущество для законной коммерческой деятельности. Но до сих пор это у нее не вышло.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9666
Re: Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под...
Отправлено: 05.01.24 - 11:38
#1
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Цитата:
Позиция Волянской: утверждение в техпроекте, что переделка квартиры ничьих интересов не задевает, так как не касается несущих конструкций, за исключением одного подоконного пространства (окно - в ее квартире), означает, что ничьего согласия ей в принципе не требуется.

Источник:

Это только её позиция,но к сожалению она не правильная.
Вообще по закону на реконструкцию надо согласие минимум 50% собственников,а с меня требовали вообще всех.
Вот я сними со всеми и ездил к нотариусу.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6573
Re: Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под...
Отправлено: 05.01.24 - 13:10
#2
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Какие пустяки! Например рядом в доме 51 есть магазин *перекресток*. Квартиру на этом магазине покупал я, она моя, оставил и ее племяннику в годы разрухи и приезжаю через год, а там магазин, племянника посадили, там в тюрьме он и умер. Обращаюсь к новоиспеченому хозяйну, он увидев меня скрылся. Иду я в акимат,горотдел. Беру справку с бти,а там квартира числится на мне. Я успокоился и приезжаю уже в десятом году, хозяева опять в подполье. И так до 16 года, опять я иду брать справку, а квартира, то бишь магазин уже не моё. Я иду к прокурору, в горотдел,пишу кучу писем-жалоб. Мне ответили что новый владелец приобрел его по распоряжению акимата, так как объект был признан бесхозным. Я махнул рукой, не стал спорить, нервы берегу....
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1571
Re: Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под...
Отправлено: 05.01.24 - 14:48
#3
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Цитата:
Областной суд указал, что я должна была изготовить в дополнение ко всем документам технический проект, приложить его в электронной копии, а с ним - электронные копии нотариально заверенного согласия соседей, имеющих смежные помещения с моей квартирой. Потому что якобы моя реконструкция нарушает их права. Альмаганбетовой, в частности.

Источник:
Всё правильно,надо было договариваться на берегу! Либо теперь выкупать проблемную квартиру.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34862
Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под магазин аркалыкчанке разрешали дважды, но магазина все нет
Отправлено: 05.01.24 - 18:35
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Квартиру на этом магазине покупал я, она моя, оставил и ее племяннику в годы разрухи

Так надо было коммуналку платить хотя бы.
Много там побросали хаты, потом, когда хаты в цене поперли, с Германий поприезжали и начинали судиться с теми, кому отдали и кто честно взял их у акимата.
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
16
Re: Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под...
Отправлено: 05.01.24 - 21:24
#5
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Похоже надо было дать соседке "на лапу". Потому, что если не затронуты несущие конструкции, то в чем "сыр - бор" непонятно. Мне вот интересно какой магазин в этом доме , она собирается открыть. Там рядом, три продовольственных магазина, один из них "Перекресток", очень даже ничего. Большой хозмагаз по меркам Аркалыка, "Березка" рядом. В АлюминСтрое свой мясной магаз, с консервами и колбасой. Если она хочет открыть Химию, то я тож, как сосед, был бы против. Потому что Химия и Автомагаз с химией, проникает везде. Тем паче там старые дома с несущими деревянными конструкциями.
У меня друг там жил, по ул. 60 лет Октября 43 (Ш. Жанибека сейчас).
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
16
Re: Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под...
Отправлено: 05.01.24 - 21:44
#6
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Тема с брошенными квартирами вообще позорная. Люди бросали квартиры, уезжали. Акимат давал эти квартиры нуждающимся в жилье. "Новосёлы" восстанавливали жилье, делали ремонт. Потом с России и других стран приезжали собственники и отсуживали жильё. И продавали его по нормальной цене, и снова уезжали...
У меня соседка напротив, получила "заброшку" от акимата. Восстановила всё. От пола до потолка. Унитаз, ванну, раковину, газовку, балкон. Про обои и линолеум молчу.
Жила себе "горе не знала". Поднимаются цены. Спустя 10 где-то лет, приезжает хозяйка из России. Слава казахскому суду, самому мудрому в мире, отсуживает квартиру. Хотя по факту, её надо было послать "подальше". Ну или заставить выплатить за ремонт и все коммунальные платежи за эти годы, плюс пенни. Допустим, она погасила коммуналку. Но за ремонт возмещать не стала. Это я знаю. Соседка, что жила все эти годы, пока квартира была заброшенной, не стала оставлять своё. Просто сняла всё, что установила: балконную раму, унитаз, раковину, газовку, ванну. Поставила какое-то старьё. и съехала. Новая старая хозяйка сейчас сдает жилье, и снова укатила в Россию.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6573
Re: Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под...
Отправлено: 05.01.24 - 23:11
#7
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Так надо было коммуналку платить хотя бы.
Чего пристали ко мне, я никому ничего не предьявляю, иногда вспоминаю как плохой сон. Если по совести, то нас просто вынудили побросать нажитое и уехать,у меня остались четыре квартиры, тот который в семёрке вообще бесследно изчез, даже фундамента нет. Те что в 49 доме сначало порушили и кто-то стал пристраивать лоджии и восстанавливать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34862
Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под магазин аркалыкчанке разрешали дважды, но магазина все нет
Отправлено: 06.01.24 - 02:48
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
никому ничего не предьявляю


Цитата:
сайлау курманов:
Обращаюсь к новоиспеченому хозяйну, он увидев меня скрылся. Иду я в акимат,горотдел. Беру справку с бти,а там квартира числится на мне. Я успокоился и приезжаю уже в десятом году, хозяева опять в подполье. И так до 16 года, опять я иду брать справк


Как то не вяжется
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
16
Re: Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под...
Отправлено: 06.01.24 - 13:35
#9
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Никому не предъявляю, особенно за Аркалык. Аркалык это боль малых моногородов. "Спасибо" НАНу. Из аркалыкских плит полАстаны построено. 7, 9, половина 6 мкрна, всё под ноль разрушено. А сколько таких городов по стране. Это судьбы тысяч людей выброшенных на помойку. Уехавших и пропавших. Мы только сейчас восстановились по численности населения до уровня Союза. Тридцать лет восстанавливались.
Можно было открыть завод керамики в городе, там прекрасная глина. Весной и осенью это сильно ощущаещь. Но опять же нужна вода. Надо тянуть водовод с Есиля. Можно было построить новый или реконструировать старый мясокомбинат. Мяса в тех краях навалом. Но старый мясокомбинат не справлялся с переработкой. Животинка пока дожидалась своей кончины возле стен мясокомбината, сильно теряла в весе. Филиал завода електронных компонентов тоже сгинул, воды ему не надо было. Не знаю, что там можно было придумать, чтобы сохранить город и его жителей. Чилийская модель развития не предполагает такой заботы о людях.
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