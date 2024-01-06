Re: Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека

Отправлено: - 12:57

Цитата: "Только отлов бродячих собак наведёт порядок в этом вопросе. Никакие приюты тут не помогут." Вот бы где активистам надо поднимать вопрос ! Не грех бы потребовать проведение референдума по защите прав ЧЕЛОВЕКА ! А то горластые крикуны вбрасывают какую-либо чепуху,и складывается мнение, что это голос народа,а чиновники начинают прогибаться и дописывать такие законы, которые и нашим, и вашим, а толку -0! Не должно быть на улице бездомных собак, город - не их естественная среда обитания.