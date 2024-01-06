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≡  Официант, дичь? С беконом Рецепт, опробованный за новогодним столом. Рекомендуется повторить
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48331
Официант, дичь? С беконом Рецепт, опробованный за новогодним столом. Рекомендуется повторить
Отправлено: 06.01.24 - 12:22
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Если накрываете стол не из одних закусок, как сейчас модно, а все-таки кормите гостей и горячим, то вот вам беспроигрышное блюдо. Необременительное в готовке, так как часть работы можно сделать заранее. Порционное, что тоже важно - нет нужды ничего разделывать на куски прямо перед едоками, торопясь и обжигаясь. Ну и главное - это вкусно.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3218
Re: Официант, дичь? С беконом Рецепт, опробованный за...
Отправлено: 06.01.24 - 12:22
#1
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Какая же это дичь? вот где бы сайгачатинки купить? Отстреливают сайгаков вовсю, я мяса не найти нигде.
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