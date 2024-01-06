Отправлено: - 12:22

Если накрываете стол не из одних закусок, как сейчас модно, а все-таки кормите гостей и горячим, то вот вам беспроигрышное блюдо. Необременительное в готовке, так как часть работы можно сделать заранее. Порционное, что тоже важно - нет нужды ничего разделывать на куски прямо перед едоками, торопясь и обжигаясь. Ну и главное - это вкусно.