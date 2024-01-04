Отправлено: - 09:36

111:

Ну фото хотя бы есть оборудования в твоем такси?

Цитата:Ничего не понимаю. зачем какое то оборудование? Всё заменяет мобильный телефон. хоть в Яндексе, хоть в Индрайвере. В Рудном просто Яндекс не развит . А про оплату это когда, официально регистрируешь ИП, тогда должен всё платежи принимать на счёт ИП и соответственно оплачивать налоги. В Яндексе можно привязать карту и всё будет оплачиваться безналом и там кстати комиссии нет или не было когда я работал. Люди просто привыкли рассчитываться переводом, ставят оплату наличными. а потом :"Можно ваш телефон". Я говорю :"зачем, я так не знакомлюсь". И начинается, каспи это вам не деньги что ли. Хотя каспи голд это обычная дебетовая платёжная карта, которую можно с таким же успехом привязать к Яндексу. Люди наслушались каких то слухов про обманы и не хотят привязывать карту. Яндекс большая фирма.даже если таксист обманет обязательно деньги возвращает клиенту. точно так же если у клиента недостаточно денег переведёт недостающую сумму таксисту. просто происходит в течение 3 суток.