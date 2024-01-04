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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. Коллапс
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48329
Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. Коллапс
Отправлено: 04.01.24 - 14:11
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А меж тем еще в конце ноября теперь уже прошлого года в акимате бодро отчитались: 130 рабочих «ТОО Рахат-2018» будут заняты на расчистке тротуаров и центральных улиц города. Заготовлено 500 кубов песко-соляной смеси.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34857
Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. Коллапс
Отправлено: 05.01.24 - 22:02
#15
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В Костанае нет мобильного в районе КЖБИ на тот же билайн и что там таксисты, едут куда то в центр ловить мобильные данные на аппарат?
Тогда как очередь идет и сразу ее надо занимать, а то круг пропускаешь просто так.
Но немного лжи для пущего словца надо вставить..
А простые переводы еще не облагались налогом.
Да и как перевод делать, если мобильной СВЯЗИ нет?

[Исправлено: 111, 05.01.2024 - 22:04]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9257
Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. Коллапс
Отправлено: 05.01.24 - 22:06
#16
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Цитата:
111:
Самому то не смешно?

----Очень смешно !!Цитата:
111:
И возят они Рудный Костанай безо всяких заумных аппаратов.

-----Сам же признал , что возят за наличку .Где твоя логика ?Цитата:
111:
Да ни у одного не видел в Рудном, и на Дубке.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34857
Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. Коллапс
Отправлено: 05.01.24 - 22:09
#17
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Цитата:
Гога:
Сам же признал , что возят за наличку .Где

Я и говорю, что нет никаких аппаратов у таксистов.
Читай выше, о чем дискуссия была.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9257
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. Коллапс
Отправлено: 05.01.24 - 22:13
#18
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Цитата:
111:
Я и говорю,

----Ну раз ты говоришь , то , конечно - это истина в последней инстанции ! Преклоняюсь !!Это круче Ванги !!!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6572
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. Коллапс
Отправлено: 05.01.24 - 23:26
#19
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Давно не ездил ни с Дубка, ни с кжби, не знаю что там делается. Говорили: старший там есть, надо разрешение спрашивать, платить надо. Сам-то я по городу ездил, в салоне был номер от каспиголд, и QR, люди сканировали и платили переводом. У меня на телефоне светилось что платёжка пришла. Ничего сложного не было...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34857
Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. Коллапс
Отправлено: 06.01.24 - 02:47
#20
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Цитата:
сайлау курманов:
салоне был номер от каспиголд, и QR, люди сканировали

Згачит ты не торгаш, а профессиональный таксист, зарабатывающий бабло в дом.
Ну фото хотя бы есть оборудования в твоем такси?
Если нет, то тогда о чем говорить?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6572
Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. Коллапс
Отправлено: 06.01.24 - 08:38
#21
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Вы имеете ввиду как в старину Таксометр, кассовый аппарат. Это все в прошлом. В приложении каспи-пэй можно и чеки выдать и остальное.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3813
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. Коллапс
Отправлено: 06.01.24 - 09:36
#22
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Цитата:
111:
Ну фото хотя бы есть оборудования в твоем такси?

Ничего не понимаю. зачем какое то оборудование? Всё заменяет мобильный телефон. хоть в Яндексе, хоть в Индрайвере. В Рудном просто Яндекс не развит . А про оплату это когда, официально регистрируешь ИП, тогда должен всё платежи принимать на счёт ИП и соответственно оплачивать налоги. В Яндексе можно привязать карту и всё будет оплачиваться безналом и там кстати комиссии нет или не было когда я работал. Люди просто привыкли рассчитываться переводом, ставят оплату наличными. а потом :"Можно ваш телефон". Я говорю :"зачем, я так не знакомлюсь". И начинается, каспи это вам не деньги что ли. Хотя каспи голд это обычная дебетовая платёжная карта, которую можно с таким же успехом привязать к Яндексу. Люди наслушались каких то слухов про обманы и не хотят привязывать карту. Яндекс большая фирма.даже если таксист обманет обязательно деньги возвращает клиенту. точно так же если у клиента недостаточно денег переведёт недостающую сумму таксисту. просто происходит в течение 3 суток.
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