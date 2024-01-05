Отправлено: - 18:35

сайлау курманов:

Квартиру на этом магазине покупал я, она моя, оставил и ее племяннику в годы разрухи

Цитата:Так надо было коммуналку платить хотя бы.Много там побросали хаты, потом, когда хаты в цене поперли, с Германий поприезжали и начинали судиться с теми, кому отдали и кто честно взял их у акимата.