Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под магазин аркалыкчанке разрешали дважды, но магазина все нет
Отправлено: 05.01.24 - 11:38
В феврале 2024-го исполнится два года с момента, как индивидуальный предприниматель Анастасия Волянская получила в акимате Аркалыка разрешение на реконструкцию принадлежащей ей квартиры на первом этаже. Хотела переделать ее под магазин. Реализовать право, которое дает ей законодательство РК, - использовать свое имущество для законной коммерческой деятельности. Но до сих пор это у нее не вышло. Читать новость
Позиция Волянской: утверждение в техпроекте, что переделка квартиры ничьих интересов не задевает, так как не касается несущих конструкций, за исключением одного подоконного пространства (окно - в ее квартире), означает, что ничьего согласия ей в принципе не требуется.
Это только её позиция,но к сожалению она не правильная. Вообще по закону на реконструкцию надо согласие минимум 50% собственников,а с меня требовали вообще всех. Вот я сними со всеми и ездил к нотариусу.
Какие пустяки! Например рядом в доме 51 есть магазин *перекресток*. Квартиру на этом магазине покупал я, она моя, оставил и ее племяннику в годы разрухи и приезжаю через год, а там магазин, племянника посадили, там в тюрьме он и умер. Обращаюсь к новоиспеченому хозяйну, он увидев меня скрылся. Иду я в акимат,горотдел. Беру справку с бти,а там квартира числится на мне. Я успокоился и приезжаю уже в десятом году, хозяева опять в подполье. И так до 16 года, опять я иду брать справку, а квартира, то бишь магазин уже не моё. Я иду к прокурору, в горотдел,пишу кучу писем-жалоб. Мне ответили что новый владелец приобрел его по распоряжению акимата, так как объект был признан бесхозным. Я махнул рукой, не стал спорить, нервы берегу....
Областной суд указал, что я должна была изготовить в дополнение ко всем документам технический проект, приложить его в электронной копии, а с ним - электронные копии нотариально заверенного согласия соседей, имеющих смежные помещения с моей квартирой. Потому что якобы моя реконструкция нарушает их права. Альмаганбетовой, в частности.
Похоже надо было дать соседке "на лапу". Потому, что если не затронуты несущие конструкции, то в чем "сыр - бор" непонятно. Мне вот интересно какой магазин в этом доме , она собирается открыть. Там рядом, три продовольственных магазина, один из них "Перекресток", очень даже ничего. Большой хозмагаз по меркам Аркалыка, "Березка" рядом. В АлюминСтрое свой мясной магаз, с консервами и колбасой. Если она хочет открыть Химию, то я тож, как сосед, был бы против. Потому что Химия и Автомагаз с химией, проникает везде. Тем паче там старые дома с несущими деревянными конструкциями. У меня друг там жил, по ул. 60 лет Октября 43 (Ш. Жанибека сейчас).
Тема с брошенными квартирами вообще позорная. Люди бросали квартиры, уезжали. Акимат давал эти квартиры нуждающимся в жилье. "Новосёлы" восстанавливали жилье, делали ремонт. Потом с России и других стран приезжали собственники и отсуживали жильё. И продавали его по нормальной цене, и снова уезжали... У меня соседка напротив, получила "заброшку" от акимата. Восстановила всё. От пола до потолка. Унитаз, ванну, раковину, газовку, балкон. Про обои и линолеум молчу. Жила себе "горе не знала". Поднимаются цены. Спустя 10 где-то лет, приезжает хозяйка из России. Слава казахскому суду, самому мудрому в мире, отсуживает квартиру. Хотя по факту, её надо было послать "подальше". Ну или заставить выплатить за ремонт и все коммунальные платежи за эти годы, плюс пенни. Допустим, она погасила коммуналку. Но за ремонт возмещать не стала. Это я знаю. Соседка, что жила все эти годы, пока квартира была заброшенной, не стала оставлять своё. Просто сняла всё, что установила: балконную раму, унитаз, раковину, газовку, ванну. Поставила какое-то старьё. и съехала. Новая старая хозяйка сейчас сдает жилье, и снова укатила в Россию.
Так надо было коммуналку платить хотя бы. Чего пристали ко мне, я никому ничего не предьявляю, иногда вспоминаю как плохой сон. Если по совести, то нас просто вынудили побросать нажитое и уехать,у меня остались четыре квартиры, тот который в семёрке вообще бесследно изчез, даже фундамента нет. Те что в 49 доме сначало порушили и кто-то стал пристраивать лоджии и восстанавливать.
сайлау курманов: Обращаюсь к новоиспеченому хозяйну, он увидев меня скрылся. Иду я в акимат,горотдел. Беру справку с бти,а там квартира числится на мне. Я успокоился и приезжаю уже в десятом году, хозяева опять в подполье. И так до 16 года, опять я иду брать справк
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