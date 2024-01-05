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Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев, пообещал аким Костанайской области
Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев, пообещал аким Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48329
Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев, пообещал аким Костанайской области
Отправлено: 05.01.24 - 22:20
Как пояснил Кумар Аксакалов, выбор котельных для осмотра был неслучайным - в декабре жители этих районов жаловались на недостаток тепла в их квартирах. В в частности, на холод жаловались жильцы 9 многоэтажек в Юбилейном.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 79
Re: Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев,...
Отправлено: 05.01.24 - 22:20
Красавцы, что ещё сказать! Про мкрн. "Аэропорт"- "В этом микрорайоне сейчас самая сложная ситуация с теплоснабжением, так как здесь и в прошлом году были большие проблемы на магистральных сетях, - пояснил Аксакалов. - Летом 2023 года была проведена работа по укладке 1 км новой магистральной трубы. Осталось заменить еще полкилометра магистральной сети и 1 км 200 м внутриквартальных сетей. Летом этого года мы должны завершить эту работу. К сожалению, ранее труба была уложена без соответствующей изоляции, и грунтовые воды за очень короткий промежуток времени просто привели эти трубы в нерабочее состояние - очень большая коррозия была" -конец цитаты. ДВАЖДЫ за 2-3 года проводить магистральные сети, это надо же умудриться..виновных в ущербе бюджету конечно же нет(всё уже украдено,ой освоено до нас!),контроля то же. Любой старожил знает название "Коровье озеро" и где близки грунтовые воды. НО- разрешения выдаются без проблем , а потом удивляются, что на месте стройки были то кладбище (район Парка Победы), то болото..Деревья раньше то же садили не те и не там где надо..Такое впечатление, что в руководстве города и управлений одни понаехавшие "аульные варяги", которые не помнят ,да и не знают зелёный и тенистый Кустанай,признававшийся самым зелёным городом Казахстана.
Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев, пообещал аким Костанайской области
Отправлено: 05.01.24 - 22:34
Цитата:
-----Это точно !
Лесовик:
в руководстве города и управлений одни понаехавшие "аульные варяги", которые не помнят ,да и не знают зелёный и тенистый Кустанай,признававшийся самым зелёным городом Казахстана
в руководстве города и управлений одни понаехавшие "аульные варяги", которые не помнят ,да и не знают зелёный и тенистый Кустанай,признававшийся самым зелёным городом Казахстана
-----Это точно !
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34857
Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев, пообещал аким Костанайской области
Отправлено: 05.01.24 - 22:58
Цитата:
Хех..
Как раз таки это городские, люди в прошлом партийные работники, коммунисты, партоги и около того, все эти люди советского образца, с советским еще воспитанием и образованием.
Все что нужно знать о советском образовании..
Лесовик:
Такое впечатление, что в руководстве города и управлений одни понаехавшие "аульные варяги", которые не помнят ,да и не знают зелёный и тенистый Кустанай,
Такое впечатление, что в руководстве города и управлений одни понаехавшие "аульные варяги", которые не помнят ,да и не знают зелёный и тенистый Кустанай,
Хех..
Как раз таки это городские, люди в прошлом партийные работники, коммунисты, партоги и около того, все эти люди советского образца, с советским еще воспитанием и образованием.
Все что нужно знать о советском образовании..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6572
Re: Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев,...
Отправлено: 05.01.24 - 23:19
Микрорайон юбилейный очень мне нравится и детям тоже, рядом термопарк, много магазинов и спортзалов, да по окружной очень удобно ездить. Кажется там недалеко кто-то за кафешку свою судился с акиматом, что-то не понятно чем закончилось
Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев, пообещал аким Костанайской области
Отправлено: 06.01.24 - 01:00
Цитата:
----Цитата:
----И причем тут это ? Вроде у тебя тоже советское воспитание ?
111:
Хех..
Хех..
----Цитата:
111:
Все что нужно знать о советском образовании..
Все что нужно знать о советском образовании..
----И причем тут это ? Вроде у тебя тоже советское воспитание ?
Re: Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев,...
Отправлено: 06.01.24 - 01:31
Цитата:
......Марик какие они городские укажи хоть одно лицо городское ты всегда увильваешь от ответа,и какие коммунисты и парторги в каком веке мы живём они уже там.Мы как 30ть лет незалежны а ты всё винишь в наших проблемах то коммуняк то россию....Это новые наши управленцы и они учатся управлять по новому и пускай учатся ты разве против?
111:
Как раз таки это городские, люди в прошлом партийные работники, коммунисты, партоги и около того, все эти люди советского образца, с советским еще воспитанием и образованием. Все что нужно знать о советском образовании..
Как раз таки это городские, люди в прошлом партийные работники, коммунисты, партоги и около того, все эти люди советского образца, с советским еще воспитанием и образованием. Все что нужно знать о советском образовании..
......Марик какие они городские укажи хоть одно лицо городское ты всегда увильваешь от ответа,и какие коммунисты и парторги в каком веке мы живём они уже там.Мы как 30ть лет незалежны а ты всё винишь в наших проблемах то коммуняк то россию....Это новые наши управленцы и они учатся управлять по новому и пускай учатся ты разве против?
Re: Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев,...
Отправлено: 06.01.24 - 01:34
Цитата:
Кума́р Иргиба́евич Аксака́лов (каз. Ақсақалов Құмар Іргебайұлы; 24 августа 1965, с. Ленинское, Ленинский район, Кустанайская область) —
111:
Кума́р Иргиба́евич Аксака́лов (каз. Ақсақалов Құмар Іргебайұлы; 24 августа 1965, с. Ленинское, Ленинский район, Кустанайская область) —
Re: Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев,...
Отправлено: 06.01.24 - 01:37
Цитата:
Жундубаев Марат Кунисбайулы Последняя должность: Аким города Костанай Дата рождения: 26.06.1974 Место рождения: КазССР; Кустанайская область; Кустанайский район; п. Новоселовка Семейное положение, родственные связи:
111:
Жундубаев Марат Кунисбайулы Последняя должность: Аким города Костанай Дата рождения: 26.06.1974 Место рождения: КазССР; Кустанайская область; Кустанайский район; п. Новоселовка Семейное положение, родственные связи:
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