Отправлено: - 22:06

111:

Самому то не смешно?

111:

И возят они Рудный Костанай безо всяких заумных аппаратов.

111:

Да ни у одного не видел в Рудном, и на Дубке.

Цитата:----Очень смешно !!Цитата:-----Сам же признал , что возят за наличку .Где твоя логика ?Цитата: