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≡ Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев, пообещал аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48329
Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев, пообещал аким Костанайской области
Отправлено: 05.01.24 - 22:20
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Как пояснил Кумар Аксакалов, выбор котельных для осмотра был неслучайным - в декабре жители этих районов жаловались на недостаток тепла в их квартирах. В в частности, на холод жаловались жильцы 9 многоэтажек в Юбилейном.
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
79
Re: Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев,...
Отправлено: 05.01.24 - 22:20
#1
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Красавцы, что ещё сказать! Про мкрн. "Аэропорт"- "В этом микрорайоне сейчас самая сложная ситуация с теплоснабжением, так как здесь и в прошлом году были большие проблемы на магистральных сетях, - пояснил Аксакалов. - Летом 2023 года была проведена работа по укладке 1 км новой магистральной трубы. Осталось заменить еще полкилометра магистральной сети и 1 км 200 м внутриквартальных сетей. Летом этого года мы должны завершить эту работу. К сожалению, ранее труба была уложена без соответствующей изоляции, и грунтовые воды за очень короткий промежуток времени просто привели эти трубы в нерабочее состояние - очень большая коррозия была" -конец цитаты. ДВАЖДЫ за 2-3 года проводить магистральные сети, это надо же умудриться..виновных в ущербе бюджету конечно же нет(всё уже украдено,ой освоено до нас!),контроля то же. Любой старожил знает название "Коровье озеро" и где близки грунтовые воды. НО- разрешения выдаются без проблем , а потом удивляются, что на месте стройки были то кладбище (район Парка Победы), то болото..Деревья раньше то же садили не те и не там где надо..Такое впечатление, что в руководстве города и управлений одни понаехавшие "аульные варяги", которые не помнят ,да и не знают зелёный и тенистый Кустанай,признававшийся самым зелёным городом Казахстана.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9257
Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев, пообещал аким Костанайской области
Отправлено: 05.01.24 - 22:34
#2
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Цитата:
Лесовик:
в руководстве города и управлений одни понаехавшие "аульные варяги", которые не помнят ,да и не знают зелёный и тенистый Кустанай,признававшийся самым зелёным городом Казахстана

-----Это точно ! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34854
Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев, пообещал аким Костанайской области
Отправлено: 05.01.24 - 22:58
#3
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Цитата:
Лесовик:
Такое впечатление, что в руководстве города и управлений одни понаехавшие "аульные варяги", которые не помнят ,да и не знают зелёный и тенистый Кустанай,

Хех..
Как раз таки это городские, люди в прошлом партийные работники, коммунисты, партоги и около того, все эти люди советского образца, с советским еще воспитанием и образованием.
Все что нужно знать о советском образовании..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6571
Re: Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев,...
Отправлено: 05.01.24 - 23:19
#4
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Микрорайон юбилейный очень мне нравится и детям тоже, рядом термопарк, много магазинов и спортзалов, да по окружной очень удобно ездить. Кажется там недалеко кто-то за кафешку свою судился с акиматом, что-то не понятно чем закончилось
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9257
Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев, пообещал аким Костанайской области
Отправлено: 06.01.24 - 01:00
#5
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Цитата:
111:
Хех..

----Цитата:
111:
Все что нужно знать о советском образовании..

----И причем тут это ? Вроде у тебя тоже советское воспитание ?
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