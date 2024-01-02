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≡ Почти 200 малышей родились в новогоднюю ночь в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48328
Почти 200 малышей родились в новогоднюю ночь в Казахстане
Отправлено: 02.01.24 - 14:32
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«В новогоднюю ночь в родильных домах республики родились 191 малышей, 101 мальчиков и 90 девочек», - говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34849
Re: Почти 200 малышей родились в новогоднюю ночь в Казахстане
Отправлено: 02.01.24 - 14:32
#1
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А где костанайки?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13853
Re: Почти 200 малышей родились в новогоднюю ночь в Казахстане
Отправлено: 03.01.24 - 13:22
#2
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Цитата:
111:
А где костанайки?

Я бракодел. Только мальчиков стругаю . Вот смотрю на статистику там 101 мальчик и чуть поменьше девочек. Южане конечно нас опережают. Где то читал что мальчики к войне .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34849
Почти 200 малышей родились в новогоднюю ночь в Казахстане
Отправлено: 05.01.24 - 18:53
#3
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Цитата:
Vit:
статистику там 101 мальчик и чуть поменьше девочек.

У нас в садике у Амирки 7 пацанов и 14 девчат.
Это к чему, к ЛГБТ или фемминизму?
Ты Вангу что ли читаешь?

Цитата:
Vit: Где то читал что мальчики к войне .


[Исправлено: 111, 05.01.2024 - 18:54]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9250
Почти 200 малышей родились в новогоднюю ночь в Казахстане
Отправлено: 05.01.24 - 21:41
#4
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Цитата:
111:
Это к чему

-----Это к тому , что нельзя сравнивать несравнимое . У меня у внучки в садике в группе 16 пацанов и 9 девочек .И что ??
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9250
Почти 200 малышей родились в новогоднюю ночь в Казахстане
Отправлено: 05.01.24 - 21:43
#5
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Цитата:
Vit:
. Вот смотрю на статистику там 101 мальчик и чуть поменьше девочек.

---------------Мальчиков всегда рождается больше, чем девочек, подчеркивает он. Соотношение составляет примерно 105-106 к 100.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34849
Почти 200 малышей родились в новогоднюю ночь в Казахстане
Отправлено: 05.01.24 - 21:48
#6
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Цитата:
Гога:
меня у внучки в садике в группе 16 пацанов и 9 девочек .И что

Ну значит правда, что он сказал, у вас же война идет.
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