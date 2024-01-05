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Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из здания «Казахтелекома»
Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из здания «Казахтелекома»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48328
Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из здания «Казахтелекома»
Отправлено: 05.01.24 - 15:10
Открытое заявление в адрес администрации президента и ряда центральных госорганов редакция агентства разместила на своем сайте сегодня, 5 января. Издание указывает, что его следует рассматривать как официальное заявление в правоохранительные органы.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6568
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 15:10
Видимо, идёт какая-то подковерная война. Как может администрация президента дискредитировать своего босса, или мы что-то не понимаем. Кто в курсе, требуется объяснения
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14557
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 15:33
ага сидят такие два сис админа в казактелекоме и решают, а давайте те ка на главный правительственный рупор страны атаку устроим?))
причем так тупо что не зашторим свои адреса перед учреждением которое сотрудничает с КНБ а прямо выдадим что это из казактелекома атака идет))
причем так тупо что не зашторим свои адреса перед учреждением которое сотрудничает с КНБ а прямо выдадим что это из казактелекома атака идет))
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1570
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 18:06
Цитата:
Цитата:
не удивительно.. под прикрытием из здания АО «Казахтелекома» где сидит крот колобродит делает своё чёрное дело...
abaika95:
ага сидят такие два сис админа в казактелекоме и решают,
ага сидят такие два сис админа в казактелекоме и решают,
Цитата:
abaika95:
не удивительно.. под прикрытием из здания АО «Казахтелекома» где сидит крот колобродит делает своё чёрное дело...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34849
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 18:31
Кулибаев красавчик..
Наверно тесть чем то недоволен..
Наверно тесть чем то недоволен..
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 20:18
Цитата:
Не расположены, а зарегистрированы. Есть разница?
Также выяснилось, что все казахстанские IP, начинающиеся с цифр «92.46», с которых осуществляются DDoS-атаки на сайт КазТАГ, расположены по одному адресу: Алматы, улица Панфилова, дом 129 – то есть из здания АО «Казахтелеком»."
Не расположены, а зарегистрированы. Есть разница?
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 20:25
Цитата:
Без проблем. КТ предоставляет доступ в интернет всем, кому не попадя, и частникам, и корпоративным клиентам, и гос. структурам. Все свободные IP адреса стараются использовать, потому что их мало осталось. За одним адресом могут находиться сотни всяких устройств, больших и маленьких, вплоть до умных холодильников и камер видеонаблюдения. И каждое это устройство может стать частью ботнета, то бишь источником атаки. Гораздо сложнее найти руководителя атаки - хозяина ботнета. Ещё сложнее найти заказчика атаки. А так то в любой конторе наверняка и камеры наблюдения есть, и админы, которым лень безопасностью заняться, даже в КТ.
сайлау курманов:
Кто в курсе, требуется объяснения
Кто в курсе, требуется объяснения
Без проблем. КТ предоставляет доступ в интернет всем, кому не попадя, и частникам, и корпоративным клиентам, и гос. структурам. Все свободные IP адреса стараются использовать, потому что их мало осталось. За одним адресом могут находиться сотни всяких устройств, больших и маленьких, вплоть до умных холодильников и камер видеонаблюдения. И каждое это устройство может стать частью ботнета, то бишь источником атаки. Гораздо сложнее найти руководителя атаки - хозяина ботнета. Ещё сложнее найти заказчика атаки. А так то в любой конторе наверняка и камеры наблюдения есть, и админы, которым лень безопасностью заняться, даже в КТ.
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 20:27
Цитата:
Так думали про КНБ и первого босса. Оказывается, могут.
сайлау курманов:
Как может администрация президента дискредитировать своего босса, или мы что-то не понимаем.
Как может администрация президента дискредитировать своего босса, или мы что-то не понимаем.
Так думали про КНБ и первого босса. Оказывается, могут.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1173
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 20:34
"Мы накануне грандиозного шухера"?
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 20:39
Цитата:
Наврятли. Цены не растут, народ верит в светлое будущее...
Дантист:
"Мы накануне грандиозного шухера"?
"Мы накануне грандиозного шухера"?
Наврятли. Цены не растут, народ верит в светлое будущее...
m
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 13
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 21:04
Ну там просто идет подмена IP. Есть программы специальные. Не сложно для разработчиков извне. Сами конторы разработчики программ для РК, могут этим "грешить", их трудно поймать. Уровень не тот. Это как с ТЭЦ, когда приезжали наладчики из другой страны.
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 21:16
Цитата:
Не говорите того, в чем не разбираетесь. Какая подмена адреса при ddos атаке, а главное зачем?
mks2703:
Ну там просто идет подмена IP
Ну там просто идет подмена IP
Не говорите того, в чем не разбираетесь. Какая подмена адреса при ddos атаке, а главное зачем?
m
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 13
Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из здания «Казахтелекома»
Отправлено: 05.01.24 - 21:51
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