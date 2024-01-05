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≡ Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из здания «Казахтелекома»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48328
Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из здания «Казахтелекома»
Отправлено: 05.01.24 - 15:10
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Открытое заявление в адрес администрации президента и ряда центральных госорганов редакция агентства разместила на своем сайте сегодня, 5 января. Издание указывает, что его следует рассматривать как официальное заявление в правоохранительные органы.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6568
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 15:10
#1
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Видимо, идёт какая-то подковерная война. Как может администрация президента дискредитировать своего босса, или мы что-то не понимаем. Кто в курсе, требуется объяснения
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14557
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 15:33
#2
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ага сидят такие два сис админа в казактелекоме и решают, а давайте те ка на главный правительственный рупор страны атаку устроим?))
причем так тупо что не зашторим свои адреса перед учреждением которое сотрудничает с КНБ а прямо выдадим что это из казактелекома атака идет))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1570
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 18:06
#3
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Цитата:
abaika95:
ага сидят такие два сис админа в казактелекоме и решают,

Цитата:
abaika95:

не удивительно.. под прикрытием из здания АО «Казахтелекома» где сидит крот колобродит делает своё чёрное дело...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34849
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 18:31
#4
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Кулибаев красавчик..
Наверно тесть чем то недоволен..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21350
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 20:18
#5
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Цитата:
Также выяснилось, что все казахстанские IP, начинающиеся с цифр «92.46», с которых осуществляются DDoS-атаки на сайт КазТАГ, расположены по одному адресу: Алматы, улица Панфилова, дом 129 – то есть из здания АО «Казахтелеком»."

Не расположены, а зарегистрированы. Есть разница?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21350
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 20:25
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Кто в курсе, требуется объяснения

Без проблем. КТ предоставляет доступ в интернет всем, кому не попадя, и частникам, и корпоративным клиентам, и гос. структурам. Все свободные IP адреса стараются использовать, потому что их мало осталось. За одним адресом могут находиться сотни всяких устройств, больших и маленьких, вплоть до умных холодильников и камер видеонаблюдения. И каждое это устройство может стать частью ботнета, то бишь источником атаки. Гораздо сложнее найти руководителя атаки - хозяина ботнета. Ещё сложнее найти заказчика атаки. А так то в любой конторе наверняка и камеры наблюдения есть, и админы, которым лень безопасностью заняться, даже в КТ.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21350
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 20:27
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
Как может администрация президента дискредитировать своего босса, или мы что-то не понимаем.

Так думали про КНБ и первого босса. Оказывается, могут.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1173
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 20:34
#8
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"Мы накануне грандиозного шухера"?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21350
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 20:39
#9
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Цитата:
Дантист:
"Мы накануне грандиозного шухера"?

Наврятли. Цены не растут, народ верит в светлое будущее...
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
13
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 21:04
#10
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Ну там просто идет подмена IP. Есть программы специальные. Не сложно для разработчиков извне. Сами конторы разработчики программ для РК, могут этим "грешить", их трудно поймать. Уровень не тот. Это как с ТЭЦ, когда приезжали наладчики из другой страны.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21350
Re: Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из...
Отправлено: 05.01.24 - 21:16
#11
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Цитата:
mks2703:
Ну там просто идет подмена IP

Не говорите того, в чем не разбираетесь. Какая подмена адреса при ddos атаке, а главное зачем?
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
13
Издание КазТАГ заявило, что DDoS-атаки на их сайт ведутся из здания «Казахтелекома»
Отправлено: 05.01.24 - 21:51
#12
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