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≡ "От 208 тысяч тенге": новая соцвыплата заработала в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48328
"От 208 тысяч тенге": новая соцвыплата заработала в Казахстане
Отправлено: 05.01.24 - 20:26
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Соцвыплата внедрена с 1 января 2024 года в рамках реализации поручения Главы государства для повышения уровня социальной защиты людей, длительное время работающих во вредных условиях труда.
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
13
Re: "От 208 тысяч тенге": новая соцвыплата заработала...
Отправлено: 05.01.24 - 20:26
#1
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Это разводилово. Адназначна (просьба оставить как есть).
Подумал почему бы нет. Все эти положения есть у меня. А почему бы и нет, решил протестить тему.
Пошел в ЕНПФ, там сказали всё ОК, все критерии есть у вас, будете до пенсии получать 178 штук, но надо в ЦОН, там скажут наверняка. Ну ёшкин кот, думаю, спасибо за заботу. Иду в ЦОН.
Там девушка неопределенного возраста, говорит мне, не всё так "адназначна". Будете получать два минимума прожиточных. Это 81 штука. Ну тургайский геоглиф короче. Где тут сермяжная правда? Я её не вижу. С высокой трибуны нам говорят, что можно, но на местечковом уровне, всё не так.
Вспомнил Союз с ностальгией, где были списки 1, 2 и т.д.
Понял, что надо арбайтен. Хотя надюша была, насладиться отдыхом, до того как...
"...Почему всё не так
Вроде всё, как всегда
Тоже небо
Опять голубое..."
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