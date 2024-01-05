Re: "От 208 тысяч тенге": новая соцвыплата заработала...

Отправлено: - 20:26

Это разводилово. Адназначна (просьба оставить как есть).

Подумал почему бы нет. Все эти положения есть у меня. А почему бы и нет, решил протестить тему.

Пошел в ЕНПФ, там сказали всё ОК, все критерии есть у вас, будете до пенсии получать 178 штук, но надо в ЦОН, там скажут наверняка. Ну ёшкин кот, думаю, спасибо за заботу. Иду в ЦОН.

Там девушка неопределенного возраста, говорит мне, не всё так "адназначна". Будете получать два минимума прожиточных. Это 81 штука. Ну тургайский геоглиф короче. Где тут сермяжная правда? Я её не вижу. С высокой трибуны нам говорят, что можно, но на местечковом уровне, всё не так.

Вспомнил Союз с ностальгией, где были списки 1, 2 и т.д.

Понял, что надо арбайтен. Хотя надюша была, насладиться отдыхом, до того как...

"...Почему всё не так

Вроде всё, как всегда

Тоже небо

Опять голубое..."