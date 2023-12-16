Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні құтты болсын! С днём Независимости Республики Казахстан!
Здравствуй мой Казахстан, любимый мой Казахстан Друзья зовут тут и там, а в доме ждёт дастархан Да это наш Казахстан, да это наш Казахстан Друзьям огромный салам, здесь хлеб и соль пополам Здесь если друг значит брат, а если брат значит друг Такие люди живут, лишь в Казахстане живут ...(С).
electro: мне вот что интересно, абайки сабы кайраты че пыжиться, ведь всё будет (или уже) решено без вас
Эл-починно: Ну а как же без них?
Kairat stayer: Всё правильно, нужны всякие субъективные мнения - для обеспечения плюрализма, чтобы не было односторонности и обеспечивалась объективность. Послушаешь отдельных грамотеев или ток-шоу посмотришь, который год говорят Европа замерзнет и.т.д. Последние так и не замерзли, уже сами замерзаем .
Vit: Блин чето не удобно себя чувствую. Слишком яро давлю. Таноми извеняюсь. Нельзя так давить. Правда извените. Вы просто прекрасны. Вы нравитесь всем.. Скорей всего я не достоен вас.
Vit: Или достоен! Вы прям щас не отвечайте. Подумайте)
Kairat stayer: Ты пожалуйста такие фразы: не достоин, не идеален, не смогу, не так крут и хорош, не говори впредь пожалуйста. Тем более себя в разряд ловеласов выше причислил, тут заинтересовать и заинтриговать нужно же, число почитателей растёт, конкуренция понимаешь ли .
Kairat stayer: Какие ещё голуби летят над зоной, надо же загадочным быть, написать пел песню: Выпьем за любовь или хотя бы Розовые розы, там такие строки:
У Светки Соколовой день рожденья, ей сегодня тридцать лет. Я несу в подарок поздравленья и красивый розовый букет.
Неподдельная и возвышающая романтика обязательно должна присутствовать
Vit: Кайрат, дос я думаю вы слишком увлеклись мемами.. Так нельзя.) стоп должен же?
Виталий, дос - доброжелательные шутки, юмор и мемы близко к сердцу не воспринимайте. На мой взгляд не нужно обижаться, не со зла, главное отличать хороший юмор от плохого - развивать своё чувство юмора. В всезнающей вики (википедии) отмечено, что, чувство юмора - это то самое шестое чувство. Без него, в принципе, можно прожить, как, скажем, без зрения или слуха, но в жизни будет чего-то не хватать.
Kairat stayer: Согласен, национальности не надо впутывать, при этом обсуждение языкового вопроса было актуальным всегда. Следует отметить, что в мире сохраняется тенденция уменьшения количества носителей русского языка. Опять же пруфам, ссылкам, википедии, можно верить, можно не верить, пусть каждый сам решает. Может какие-то русофобы в Вике недостоверные сведения указали или Обама, Трамп, Байден виноваты. Вике указано, что общая численность говорящих на русском языке в мире составляет 260 миллионов (по состоянию на 2014г.). По прогнозам, численность владеющих русским языком к 2050 году в мире сократится до 130 млн человек. За каких-то 36 лет прогнозируют уменьшения в два раза с 260 до 130 миллионов, как указал выше хотите верьте, хотите нет.
maxsaf: Уйдут русскоязычные каналы из Казахстана - и станет 100 миллионов вместо 130-ти .
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