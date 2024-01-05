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≡ Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под магазин аркалыкчанке разрешали дважды, но магазина все нет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48327
Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под магазин аркалыкчанке разрешали дважды, но магазина все нет
Отправлено: 05.01.24 - 11:38
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В феврале 2024-го исполнится два года с момента, как индивидуальный предприниматель Анастасия Волянская получила в акимате Аркалыка разрешение на реконструкцию принадлежащей ей квартиры на первом этаже. Хотела переделать ее под магазин. Реализовать право, которое дает ей законодательство РК, - использовать свое имущество для законной коммерческой деятельности. Но до сих пор это у нее не вышло.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9665
Re: Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под...
Отправлено: 05.01.24 - 11:38
#1
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Цитата:
Позиция Волянской: утверждение в техпроекте, что переделка квартиры ничьих интересов не задевает, так как не касается несущих конструкций, за исключением одного подоконного пространства (окно - в ее квартире), означает, что ничьего согласия ей в принципе не требуется.

Источник:

Это только её позиция,но к сожалению она не правильная.
Вообще по закону на реконструкцию надо согласие минимум 50% собственников,а с меня требовали вообще всех.
Вот я сними со всеми и ездил к нотариусу.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6567
Re: Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под...
Отправлено: 05.01.24 - 13:10
#2
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Какие пустяки! Например рядом в доме 51 есть магазин *перекресток*. Квартиру на этом магазине покупал я, она моя, оставил и ее племяннику в годы разрухи и приезжаю через год, а там магазин, племянника посадили, там в тюрьме он и умер. Обращаюсь к новоиспеченому хозяйну, он увидев меня скрылся. Иду я в акимат,горотдел. Беру справку с бти,а там квартира числится на мне. Я успокоился и приезжаю уже в десятом году, хозяева опять в подполье. И так до 16 года, опять я иду брать справку, а квартира, то бишь магазин уже не моё. Я иду к прокурору, в горотдел,пишу кучу писем-жалоб. Мне ответили что новый владелец приобрел его по распоряжению акимата, так как объект был признан бесхозным. Я махнул рукой, не стал спорить, нервы берегу....
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1569
Re: Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под...
Отправлено: 05.01.24 - 14:48
#3
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Цитата:
Областной суд указал, что я должна была изготовить в дополнение ко всем документам технический проект, приложить его в электронной копии, а с ним - электронные копии нотариально заверенного согласия соседей, имеющих смежные помещения с моей квартирой. Потому что якобы моя реконструкция нарушает их права. Альмаганбетовой, в частности.

Источник:
Всё правильно,надо было договариваться на берегу! Либо теперь выкупать проблемную квартиру.
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