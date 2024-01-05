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Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под магазин аркалыкчанке разрешали дважды, но магазина все нет
Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под магазин аркалыкчанке разрешали дважды, но магазина все нет
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