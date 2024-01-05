Re: Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под...

Отправлено: - 13:10

Какие пустяки! Например рядом в доме 51 есть магазин *перекресток*. Квартиру на этом магазине покупал я, она моя, оставил и ее племяннику в годы разрухи и приезжаю через год, а там магазин, племянника посадили, там в тюрьме он и умер. Обращаюсь к новоиспеченому хозяйну, он увидев меня скрылся. Иду я в акимат,горотдел. Беру справку с бти,а там квартира числится на мне. Я успокоился и приезжаю уже в десятом году, хозяева опять в подполье. И так до 16 года, опять я иду брать справку, а квартира, то бишь магазин уже не моё. Я иду к прокурору, в горотдел,пишу кучу писем-жалоб. Мне ответили что новый владелец приобрел его по распоряжению акимата, так как объект был признан бесхозным. Я махнул рукой, не стал спорить, нервы берегу....