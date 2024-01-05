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В феврале 2024-го исполнится два года с момента, как индивидуальный предприниматель Анастасия Волянская получила в акимате Аркалыка разрешение на реконструкцию принадлежащей ей квартиры на первом этаже. Хотела переделать ее под магазин. Реализовать право, которое дает ей законодательство РК, - использовать свое имущество для законной коммерческой деятельности. Но до сих пор это у нее не вышло.