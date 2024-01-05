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≡ Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под магазин аркалыкчанке разрешали дважды, но магазина все нет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48326
Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под магазин аркалыкчанке разрешали дважды, но магазина все нет
Отправлено: 05.01.24 - 11:38
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В феврале 2024-го исполнится два года с момента, как индивидуальный предприниматель Анастасия Волянская получила в акимате Аркалыка разрешение на реконструкцию принадлежащей ей квартиры на первом этаже. Хотела переделать ее под магазин. Реализовать право, которое дает ей законодательство РК, - использовать свое имущество для законной коммерческой деятельности. Но до сих пор это у нее не вышло.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9665
Re: Дверь преткновения, стена раздора - Переделать квартиру под...
Отправлено: 05.01.24 - 11:38
#1
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Цитата:
Позиция Волянской: утверждение в техпроекте, что переделка квартиры ничьих интересов не задевает, так как не касается несущих конструкций, за исключением одного подоконного пространства (окно - в ее квартире), означает, что ничьего согласия ей в принципе не требуется.

Источник:

Это только её позиция,но к сожалению она не правильная.
Вообще по закону на реконструкцию надо согласие минимум 50% собственников,а с меня требовали вообще всех.
Вот я сними со всеми и ездил к нотариусу.
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