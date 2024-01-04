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≡ «Для людей делаем, не для себя!» - Когда дороги и тротуары Костаная очистят от снега и что этому мешает?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48326
«Для людей делаем, не для себя!» - Когда дороги и тротуары Костаная очистят от снега и что этому мешает?
Отправлено: 04.01.24 - 20:00
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Об этом сообщили сегодня, 4 января, на брифинге возле здания отдела ЖКХ акимата Костаная. Чиновники и коммунальщики прокомментировали сообщения горожан о том, что снег сгребают на обочины, заваливая саженцы деревьев.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1568
Re: «Для людей делаем, не для себя!» - Когда дороги и тротуары...
Отправлено: 04.01.24 - 20:00
#1
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Цитата:
- В частном секторе по ул. Каирбекова и Маяковского мы только прочищаем ночью и уже утром население опять валит снег со дворов на дороги, - возмущается директор ТОО «Конгломерат.KZ» Роман КАНАВА.

Источник:

Много раз такое видела...
Профайл
самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
591
Re: «Для людей делаем, не для себя!» - Когда дороги и тротуары...
Отправлено: 05.01.24 - 10:44
#2
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Надо понимать, что очистить от снега город задачи не стоит. Стоит задача освоить бюджет. Поэтому вчера к утреннему часу пик сделать грязь на дорогах им ничто и никто не помешал, а снег и наледь убрать - куча причин.
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