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«Для людей делаем, не для себя!» - Когда дороги и тротуары Костаная очистят от снега и что этому мешает?
«Для людей делаем, не для себя!» - Когда дороги и тротуары Костаная очистят от снега и что этому мешает?
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