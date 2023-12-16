Отправлено: - 16:54

Vit:

Кайрат, дос я думаю вы слишком увлеклись мемами.. Так нельзя.) стоп должен же?

Цитата:Виталий, дос - доброжелательные шутки, юмор и мемы близко к сердцу не воспринимайте. На мой взгляд не нужно обижаться, не со зла, главное отличать хороший юмор от плохого - развивать своё чувство юмора. В всезнающей вики (википедии) отмечено, что, чувство юмора - это то самое шестое чувство. Без него, в принципе, можно прожить, как, скажем, без зрения или слуха, но в жизни будет чего-то не хватать.