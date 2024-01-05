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maxsaf:

Ну так а чё тогда меня упрекаете, что я прижучить пытаюсь? Или все таки я нашел его, то самое? Россия понимает, когда и в какой момент упустила Украину. Наверняка там провели работу над ошибками, чтобы такого не случилось с Казахстаном. Наверняка там и план действий какой-то есть. И уж точно отключение российских каналов в тот план не входит, а значит последует реакция, по-любому. Какая - я не знаю, видно будет...

Цитата:Неоднократно ранее обсуждали, помнится в начале СВО вы и другие сказочные патриоты, кидали вверх в воздух свои чепчики или что там в Канаде носят и радовались, мол разберутся с украинцами в кратчайшие сроки. Однако прокололись, уже почти два года идёт война и не скоро закончится. Тем более, скоро скорее всего дадут дальнобойные ракеты и снимут ограничения по их применению по территории России, как вы говорите видно будет, будем наблюдать.Отмечаете, якобы наверняка есть план действий?! Гопническое рассуждение, ранее отмечал поуехавщим, что письменность дело наживное, кириллицей пользовались ранее более 400 млн. человек, в настоящее время менее 200 млн. Ты же в РФ проживаешь, если бы ваша внешняя политика была бы более менее дружелюбной к соседям, тогда бы 500 млн. человек на кириллице писали. Сейчас же не средние века, на дворе 21 век, лучше жить в процветающем крепком государство, в мире и согласии с соседями и всем миром. Ниже процитирую также в 2017-2018 годах отмечал, про снижение количества носителей русского языка с 260 миллионов до 130 миллионов человек.Kairat stayer: Согласен, национальности не надо впутывать, при этом обсуждение языкового вопроса было актуальным всегда. Следует отметить, что в мире сохраняется тенденция уменьшения количества носителей русского языка. Опять же пруфам, ссылкам, википедии, можно верить, можно не верить, пусть каждый сам решает. Может какие-то русофобы в Вике недостоверные сведения указали или Обама, Трамп, Байден виноваты. Вике указано, что общая численность говорящих на русском языке в мире составляет 260 миллионов (по состоянию на 2014г.). По прогнозам, численность владеющих русским языком к 2050 году в мире сократится до 130 млн человек. За каких-то 36 лет прогнозируют уменьшения в два раза с 260 до 130 миллионов, как указал выше хотите верьте, хотите нет.Подробнее здесь: