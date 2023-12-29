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≡ Охота на призывников или похищение людей?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48325
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 29.12.23 - 11:10
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Добрый день! Стал очевидцем странной картины, когда в центре города в потемках утаскивают молодых людей в микроавтобус. Последовал за микроавтобусом, который привел к областному военкомату.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13853
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 08:32
#30
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13853
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 08:38
#31
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3809
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 09:08
#32
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Цитата:
Vit:
А если он суицидник, то он рано или поздно покончит с собой.

Был у нас один такой, он ещё в карантине вешаться начал и так до конца службы и продолжал. Из Татарстана, худющий был , но однажды на моих глазах "девятку" каши слопал (Девятка это кастрюля такая 9 л, на отделение полагалась.
А служил я из за плохого зрения в стройбате, туда брали с судимостью, соответственно и законы были полузоновские. Но для меня это одни из ярких страниц моей жизни, очень хорошая закалка была, потом в бандитские годы очень пригодилась
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3809
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 09:10
#33
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Подзабыл уже присягу, там же написано было, со всей стойкостью выдерживать тяготы и лишения воинской службы.
Привыкли все жаловаться, а детей в этот мир надо выпускать готовыми к жизни!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13853
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 09:13
#34
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: До чего трусливые мужчины стали!
Не обобщайте. Люди разные. Кто то боится попасть в мужской колектив Я тоже начинаю теряется где много людей. Есть языкастые, есть молчаливые. Кстати женщины тоже многие перестали быть женствеными. Могут и матом накрыть. Согласись что мат с уст женщин не очень выглядит.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3809
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 09:27
#35
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Виталий ты тоже в своей кабине отдалился от жизни. Я сейчас работаю с вполне милыми барышнями, которые щебечут матом. Очень мило у них выходит, изначальный смысл пропадает, а мат это просто разговорный язык. Кстати связать две темы, у нас был прапорщик Леонов, в просторечии Заяц, его так даже командир роты называл очень высокохудожественно матерился,надо было записывать, я больше в жизни такого не слышал.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13853
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 10:08
#36
Комментарий удален модератором.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
896
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 13:38
#37
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Лучше уезжайте заграницу, если не хотите. Так проще. Потом приедете после 27
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34842
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 14:59
#38
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Цитата:
arman_kst:
Лучше уезжайте заграницу, если не хотите

А можно студентом быть, заодно мозгов больше станет
Профайл
d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
307
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 20:09
#39
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Самый логичный вариант.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1284
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 04.01.24 - 14:57
#40
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Цитата:
bgb: И разве призывная компания не закончена? На Новый год глядя забирают только дезертиров и военных преступников. Что-то мне эта статейка провокационное гам...но напоминает!)))

буквально недавно забрали родственника, с деревни, приехал участковый, сказал нужно съездить в районный военкомат, но в итоге уехали сразу на город, сразу закрыли как описано в статье.
Несколько лет назад бывшего коллегу так пригласили в военкомат по бумагам что-то, в итоге также закрыли внутри. Обоих через 2-3 дня с остальными ребятами из города отправили. Ни один из них не скрывался, ни одному не было повестки. Т.е. практика постоянная получается.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34842
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 05.01.24 - 01:05
#41
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Цитата:
lavprof:
Несколько лет назад бывшего коллегу так пригласили в военкомат по бумагам что-то, в итоге также закрыли внутри. Обоих через 2-3 дня с остальными ребятами из города отправили. Ни один из них

Хорошие слухи?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1284
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 05.01.24 - 04:08
#42
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Цитата:
111:
Хорошие слухи?

При чем тут слухи? Всё по фактам.
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