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Охота на призывников или похищение людей?
Охота на призывников или похищение людей?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48325
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 29.12.23 - 11:10
Добрый день! Стал очевидцем странной картины, когда в центре города в потемках утаскивают молодых людей в микроавтобус. Последовал за микроавтобусом, который привел к областному военкомату.
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Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 08:32
Комментарий удален модератором.
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 08:38
Комментарий удален модератором.
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 09:08
Цитата:
Был у нас один такой, он ещё в карантине вешаться начал и так до конца службы и продолжал. Из Татарстана, худющий был , но однажды на моих глазах "девятку" каши слопал (Девятка это кастрюля такая 9 л, на отделение полагалась.
А служил я из за плохого зрения в стройбате, туда брали с судимостью, соответственно и законы были полузоновские. Но для меня это одни из ярких страниц моей жизни, очень хорошая закалка была, потом в бандитские годы очень пригодилась
Vit:
А если он суицидник, то он рано или поздно покончит с собой.
А если он суицидник, то он рано или поздно покончит с собой.
Был у нас один такой, он ещё в карантине вешаться начал и так до конца службы и продолжал. Из Татарстана, худющий был , но однажды на моих глазах "девятку" каши слопал (Девятка это кастрюля такая 9 л, на отделение полагалась.
А служил я из за плохого зрения в стройбате, туда брали с судимостью, соответственно и законы были полузоновские. Но для меня это одни из ярких страниц моей жизни, очень хорошая закалка была, потом в бандитские годы очень пригодилась
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 09:10
Подзабыл уже присягу, там же написано было, со всей стойкостью выдерживать тяготы и лишения воинской службы.
Привыкли все жаловаться, а детей в этот мир надо выпускать готовыми к жизни!
Привыкли все жаловаться, а детей в этот мир надо выпускать готовыми к жизни!
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 09:13
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: До чего трусливые мужчины стали!Не обобщайте. Люди разные. Кто то боится попасть в мужской колектив Я тоже начинаю теряется где много людей. Есть языкастые, есть молчаливые. Кстати женщины тоже многие перестали быть женствеными. Могут и матом накрыть. Согласись что мат с уст женщин не очень выглядит.
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 09:27
Виталий ты тоже в своей кабине отдалился от жизни. Я сейчас работаю с вполне милыми барышнями, которые щебечут матом. Очень мило у них выходит, изначальный смысл пропадает, а мат это просто разговорный язык. Кстати связать две темы, у нас был прапорщик Леонов, в просторечии Заяц, его так даже командир роты называл очень высокохудожественно матерился,надо было записывать, я больше в жизни такого не слышал.
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 10:08
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 896
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 13:38
Лучше уезжайте заграницу, если не хотите. Так проще. Потом приедете после 27
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34842
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 14:59
Цитата:
А можно студентом быть, заодно мозгов больше станет
arman_kst:
Лучше уезжайте заграницу, если не хотите
Лучше уезжайте заграницу, если не хотите
А можно студентом быть, заодно мозгов больше станет
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.12.16
- Сообщений:
- 307
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 03.01.24 - 20:09
Самый логичный вариант.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1284
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 04.01.24 - 14:57
Цитата:
буквально недавно забрали родственника, с деревни, приехал участковый, сказал нужно съездить в районный военкомат, но в итоге уехали сразу на город, сразу закрыли как описано в статье.
Несколько лет назад бывшего коллегу так пригласили в военкомат по бумагам что-то, в итоге также закрыли внутри. Обоих через 2-3 дня с остальными ребятами из города отправили. Ни один из них не скрывался, ни одному не было повестки. Т.е. практика постоянная получается.
bgb: И разве призывная компания не закончена? На Новый год глядя забирают только дезертиров и военных преступников. Что-то мне эта статейка провокационное гам...но напоминает!)))
буквально недавно забрали родственника, с деревни, приехал участковый, сказал нужно съездить в районный военкомат, но в итоге уехали сразу на город, сразу закрыли как описано в статье.
Несколько лет назад бывшего коллегу так пригласили в военкомат по бумагам что-то, в итоге также закрыли внутри. Обоих через 2-3 дня с остальными ребятами из города отправили. Ни один из них не скрывался, ни одному не было повестки. Т.е. практика постоянная получается.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34842
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 05.01.24 - 01:05
Цитата:
Хорошие слухи?
lavprof:
Несколько лет назад бывшего коллегу так пригласили в военкомат по бумагам что-то, в итоге также закрыли внутри. Обоих через 2-3 дня с остальными ребятами из города отправили. Ни один из них
Несколько лет назад бывшего коллегу так пригласили в военкомат по бумагам что-то, в итоге также закрыли внутри. Обоих через 2-3 дня с остальными ребятами из города отправили. Ни один из них
Хорошие слухи?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1284
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 05.01.24 - 04:08
Цитата:
При чем тут слухи? Всё по фактам.
111:
Хорошие слухи?
Хорошие слухи?
При чем тут слухи? Всё по фактам.
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