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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
393
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 23:56
#14911
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Цитата:
maxsaf:
Я так понимаю, что это существенно дороже

ну не знаю, вы б готовились чтоль.
14К в год триколор. кабельное меньше тысячи в месяц едва ли есть. так что неправильно вы понимаете
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
393
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 23:57
#14912
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Цитата:
maxsaf:
мнения большинства.

поскольку большинство всегда неправо - все нормально. можно отключать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21344
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 23:58
#14913
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Цитата:
Карачун:
таксисты говорите? сколько эти таксисты заплатили налогов со своей деятельности в качестве таксистов?

Ну если так рассуждать - то телевидение вообще можно в принципе отключить полностью: у образцового налогоплательщика нет на это ни времени, ни сил :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
393
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 23:59
#14914
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Цитата:
maxsaf:
Кто не нытик?

как только я его увижу обязательно дам вам знать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21344
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.01.24 - 00:03
#14915
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Цитата:
Карачун:
14К в год триколор. кабельное меньше тысячи в месяц едва ли есть. так что неправильно вы понимаете

У триколора нет местных телеканалов. Так что желающим смотреть и то и другое прийдётся удвоить платеж.

Цитата:
Карачун:
поскольку большинство всегда неправо - все нормально. можно отключать.

А ещё большинство - сильнее, поэтому будет больно :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9664
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.01.24 - 00:04
#14916
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Цитата:
maxsaf:
Поэтому российское телевидение будут продолжать отрезать мелкими кусочками - чтобы подобный бунт не повторился. Если бы отключили все российские каналы разом (кому вообще Карусель помешала) - был бы бунт, 100%

Цитата:
Карачун:
у кабельщиков? ну и ладно. будут смотреть через тарелки, через интернет.

Цитата:
maxsaf:
Я так понимаю, что это существенно дороже, Иначе вопрос бы вообще не стоял.

Вопрос и не стоит,если в доме есть самый говняный интернет как у меня от Косяктелекома со скростью от 5мбит\сек то подключаешь IPTV за 900тнг\месяц и смотришь всё что хочешь.В придачу ещё куча плюшек типа архива за неделю и time shift.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21344
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.01.24 - 00:10
#14917
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Цитата:
Добринцофф:
Вопрос и не стоит,если в доме есть самый говняный интернет как у меня от Косяктелекома

С тем же успехом можно и школы закрывать - всякие ChatGPT умеют составить программу обучения для любого класса по всем предметам, выдать материал лучше рядового педагога, и подкрепить результаты тестами.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
393
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.01.24 - 00:11
#14918
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Цитата:
maxsaf:
вообще можно в принципе отключить полностью

можно. но снова - это товар. и он в свободной продаже. не в одном так в другом "магазине". кто хочет-покупает.
давайте я вам снова пример приведу. у меня есть дома кабельное тв. и оно сколько-то там денег даже стоит. я его за год в сумме едва ли даже 8 часов смотрю. а заплачено как за полноценное.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
393
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.01.24 - 00:17
#14919
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Цитата:
maxsaf:
С тем же успехом можно и школы закрывать

нннну да.
в одном случае мы гарантированно получаем баранов. а в другом ту же самую картинку только посредством другого источника. аналогии у вас конечно "божественные".
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
393
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.01.24 - 00:23
#14920
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Цитата:
maxsaf:
У триколора нет местных телеканалов

сейчас я не в курсе, раньше помню местные телеканалы бесплатно раздавали. отау тв по-моему называлась контора.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21344
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.01.24 - 00:41
#14921
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Цитата:
Карачун:
отау тв по-моему называлась контора.

Это и есть та самая контора, которая отключила российские каналы, мы о ней как раз и говорим.
Цитата:
Контекст. С 1 января компания TVcom, которая предоставляет услуги Otau TV, исключила телеканалы семейства ТОО «ПКВС Казахстан» из сетки вещания. В компании объяснили это желанием увеличить долю развлекательного контента и сократить долю зарубежных каналов с «новостным информационным нарративом». 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21344
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.01.24 - 00:43
#14922
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Цитата:
Карачун:
в одном случае мы гарантированно получаем баранов. а в другом ту же самую картинку только посредством другого источника

Ну так если нет разницы - зачем платить больше? ;-) :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
393
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.01.24 - 00:45
#14923
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Цитата:
Добринцофф:
IPTV за 900тнг\месяц

во! пожалуйста! даже этот лопух за окно вешать не нужно.
вариантов посмотреть российские каналы достаточно.
но хочется же чтобы был умысел!? верно!?
а знаете отчего сие?
а оттого что нахрен никому не нужны и не интересны. чтобы как-то выцыганить хоть малую толику внимания, даже эфемерного, существующего лишь в собственной голове, придумывается на ровном месте "СХЕМА ЗЛОНАМЕРЕННАЯ".
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
393
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.01.24 - 00:48
#14924
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Цитата:
maxsaf:
Ну так если нет разницы

потому что она есть. если из 25 хотя бы один получится умненьким - это уже хорошо. а при живом учителе вероятность этого события больше.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
393
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.01.24 - 00:58
#14925
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Цитата:
maxsaf:
Это и есть та самая контора, которая отключила российские каналы, мы о ней как раз и говорим. Цитата:

контора частная и может делать всё что пожелает в рамках закона. если вы уличите её во лжи, то есть удалив одни каналы с новостным нарративом она заменит их другими каналами с новостным нарративом, тогда можете рвать и метать смело. а пока что со своими претензиями можете обратиться во "всемирную лигу сексуальных реформ. может быть там вам помогут" (с)
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