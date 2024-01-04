Отправлено: - 00:03

Карачун:

14К в год триколор. кабельное меньше тысячи в месяц едва ли есть. так что неправильно вы понимаете

Карачун:

поскольку большинство всегда неправо - все нормально. можно отключать.

Цитата:У триколора нет местных телеканалов. Так что желающим смотреть и то и другое прийдётся удвоить платеж.Цитата:А ещё большинство - сильнее, поэтому будет больно