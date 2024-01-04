maxsaf: Поэтому российское телевидение будут продолжать отрезать мелкими кусочками - чтобы подобный бунт не повторился. Если бы отключили все российские каналы разом (кому вообще Карусель помешала) - был бы бунт, 100%
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Карачун: у кабельщиков? ну и ладно. будут смотреть через тарелки, через интернет.
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maxsaf: Я так понимаю, что это существенно дороже, Иначе вопрос бы вообще не стоял.
Вопрос и не стоит,если в доме есть самый говняный интернет как у меня от Косяктелекома со скростью от 5мбит\сек то подключаешь IPTV за 900тнг\месяц и смотришь всё что хочешь.В придачу ещё куча плюшек типа архива за неделю и time shift.
Добринцофф: Вопрос и не стоит,если в доме есть самый говняный интернет как у меня от Косяктелекома
С тем же успехом можно и школы закрывать - всякие ChatGPT умеют составить программу обучения для любого класса по всем предметам, выдать материал лучше рядового педагога, и подкрепить результаты тестами.
maxsaf: вообще можно в принципе отключить полностью
можно. но снова - это товар. и он в свободной продаже. не в одном так в другом "магазине". кто хочет-покупает. давайте я вам снова пример приведу. у меня есть дома кабельное тв. и оно сколько-то там денег даже стоит. я его за год в сумме едва ли даже 8 часов смотрю. а заплачено как за полноценное.
Это и есть та самая контора, которая отключила российские каналы, мы о ней как раз и говорим. Цитата:
Контекст. С 1 января компания TVcom, которая предоставляет услуги Otau TV, исключила телеканалы семейства ТОО «ПКВС Казахстан» из сетки вещания. В компании объяснили это желанием увеличить долю развлекательного контента и сократить долю зарубежных каналов с «новостным информационным нарративом».
во! пожалуйста! даже этот лопух за окно вешать не нужно. вариантов посмотреть российские каналы достаточно. но хочется же чтобы был умысел!? верно!? а знаете отчего сие? а оттого что нахрен никому не нужны и не интересны. чтобы как-то выцыганить хоть малую толику внимания, даже эфемерного, существующего лишь в собственной голове, придумывается на ровном месте "СХЕМА ЗЛОНАМЕРЕННАЯ".
maxsaf: Это и есть та самая контора, которая отключила российские каналы, мы о ней как раз и говорим. Цитата:
контора частная и может делать всё что пожелает в рамках закона. если вы уличите её во лжи, то есть удалив одни каналы с новостным нарративом она заменит их другими каналами с новостным нарративом, тогда можете рвать и метать смело. а пока что со своими претензиями можете обратиться во "всемирную лигу сексуальных реформ. может быть там вам помогут" (с)
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