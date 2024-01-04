Отправлено: - 15:02

ПолиграфЪ Боярышников:

По ходу автор уже не знает чем бы ещё очернить Казахстан

Цитата:Ой какие мы обидчивые, в нечищенной дороге весь Казахстан увидели, в суд подайте, а то неровен час кто- нибудь обнаглеет от безнаказанности и про прорвавшую канализацию напишет, как с таким имиджем жить потом?