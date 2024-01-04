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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. Коллапс
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48325
Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. Коллапс
Отправлено: 04.01.24 - 14:11
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А меж тем еще в конце ноября теперь уже прошлого года в акимате бодро отчитались: 130 рабочих «ТОО Рахат-2018» будут заняты на расчистке тротуаров и центральных улиц города. Заготовлено 500 кубов песко-соляной смеси.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1568
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. Коллапс
Отправлено: 04.01.24 - 14:11
#1
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По ходу автор уже не знает чем бы ещё очернить Казахстан.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1172
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. Коллапс
Отправлено: 04.01.24 - 15:02
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
По ходу автор уже не знает чем бы ещё очернить Казахстан

Ой какие мы обидчивые, в нечищенной дороге весь Казахстан увидели, в суд подайте, а то неровен час кто- нибудь обнаглеет от безнаказанности и про прорвавшую канализацию напишет, как с таким имиджем жить потом?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26143
Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. Коллапс
Отправлено: 04.01.24 - 15:13
#3
Комментарий удален модератором.
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
378
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. Коллапс
Отправлено: 04.01.24 - 20:01
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
По ходу автор уже не знает чем бы ещё очернить Казахстан

он сам справляется. даже напрягаться думать не надо.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6564
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. Коллапс
Отправлено: 04.01.24 - 22:25
#5
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Сейчас все новостные и интернет ресурсы страны имеют озабоченность в свете оплаты за услуги и товары,так как госдоходы решили мониторить переводы по банковским приложениям. Тогда таксисты и мелкие лавочники решили принимать оплату только наличными. Что с этого выйдет,покажет время,а пока запасаемся терпеньем. У каждой стороны есть железные аргументов, люди не хотят оплачивать пять процентов за банковские переводы ,видимо на столько ещё больше стали дороже товары и услуги.
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