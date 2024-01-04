Отправлено: - 22:06

Карачун:

телевидение - это во-первых такой же товар (в совке да, это было средством массовой информации)

Цитата:Часть каналов сугубо развлекательного характера действительно можно приравнять к товару. Но новостные каналы и федеральные - это однозначно ещё и СМИ.