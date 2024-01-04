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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 21:16
#14881
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Цитата:
saba:
А почему меня цитируете?

Ну вы же сказали, что я пытаюсь "прижучить".
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 21:23
#14882
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Цитата:
Карачун:
в зависимости от своих языковых возможностей, и

Вот именно. Языковые возможности казахстанцев мы прекрасно знаем. Большинство владеет русским и казахским, остальные языки составляют незначительную долю. Даже если вы в совершенстве владеете английским, или латынью - в общей массе это все равно незначительное количество. А телевидение это средство массовой информации, нацеленное именно на большинство.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
378
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 21:53
#14883
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Цитата:
maxsaf:
А телевидение это средство массовой информации, нацеленное именно на большинство.

у меня вот вопрос все чаще возникает - почему канада? в совке была целая куча стран помимо казахстана.
телевидение - это во-первых такой же товар (в совке да, это было средством массовой информации). ну и как с любым товаром, есть посетители нищемаркетов, есть посетители супермаркетов, есть средненьких магазинов "у дома". почему бы не предъявить им вопрос "...а почему это вы хотите чуть более качественный товар и более удобный сервис?".
у нас в этом плане пока ещё нормальная страна, хочешь смотри на казахском хочешь на русском, пожалуйста. также как и с колбасой - хочешь, покупай розумовича. хочешь, нормальную колбасу.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3297
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 22:00
#14884
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 22:02
#14885
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Цитата:
Карачун:
у меня вот вопрос все чаще возникает - почему канада?

Случайно :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 22:04
#14886
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Цитата:
Карачун:
в совке была целая куча стран помимо казахстана.

Иммиграция это очень сложно. Поэтому менять шило на мыло просто не целесообразно.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 22:06
#14887
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Цитата:
Карачун:
телевидение - это во-первых такой же товар (в совке да, это было средством массовой информации)

Часть каналов сугубо развлекательного характера действительно можно приравнять к товару. Но новостные каналы и федеральные - это однозначно ещё и СМИ.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 22:10
#14888
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Цитата:
Карачун:
ну и как с любым товаром, есть посетители нищемаркетов, есть посетители супермаркетов, есть средненьких магазинов "у дома". почему бы не предъявить им вопрос .

Ну а почему бы не закрыть один из этих видов магазинов, без вопросов, эксперимента ради. Просто посмотреть - уйдут ли клиенты в два оставшихся, или начнут возмущаться.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
378
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 22:10
#14889
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Цитата:
maxsaf:
Языковые возможности казахстанцев мы прекрасно знаем

я дико не уверен что вы и ваши "коллеги" знают языковые возможности хотя бы пары десятков своих нынешних соседей.
для справки : из моих знакомых (а это с точки зрения статистики очень малое количество людей) один говорит на китайском, один на арабском, двое на испанском, про английски я молчу, а! на немецком ещё есть говорящие. при этом все живем в одном городе и меж собой говорим на русском. и это вообще ни разу не клуб любителей иностранных языков. у всех совершенно разные виды деятельности. и это люди уже за 30, даже немного в сторону 40-а. а что там творится с среде 20-30 лет, даже я не знаю, хотя я и живу в этой стране, а не за три п... ну вы поняли.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 22:11
#14890
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Цитата:
Карачун:
я дико не уверен что вы и ваши "коллеги" знают языковые возможности хотя бы пары десятков своих нынешних соседей.

Есть для этого официальная статистика. Хотите с ней поспорить?
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
378
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 22:25
#14891
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Цитата:
maxsaf:
Ну а почему бы не закрыть один из этих видов магазинов

не вижу проблемы. закроется и ладно. у нас куча альтернативы - это раз. второе - свято место пусто не бывает.
я ещё раз повторяю у нас в этом отношении проблем с головой нет.
крайне хочется смотреть третьесортные российские каналы? триколор, нтв+ и т.д. к твоим услугам. а то, что у какого-то отдельного сетевого оператора исчезли или наоборот появились какие-то каналы, так то его частное дело. не согласен? подключись к другому. делов-то!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 22:37
#14892
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Цитата:
Карачун:
не согласен? подключись к другому. делов-то!

Само собой, изначально мы сравниваем соотношение цена/качество, делаем выбор. А потом оператор что-то меняет, и приходится искать альтернативные варианты, либо смириться. Так вот, альтернативный вариант всегда будет либо хуже, либо дороже (мы же уже сравнивали, искали, перед первичным подключением услуги), а это уже дискомфорт.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 22:39
#14893
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Цитата:
Карачун:
а то, что у какого-то отдельного сетевого оператора исчезли или наоборот появились какие-то каналы, так то его частное дело.

Не совсем так. Если во всех частных магазинах разом пропадет хлеб, просто потому что им стало невыгодно торговать - это тоже будет их частным делом?
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
378
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 22:40
#14894
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Цитата:
maxsaf:
Есть для этого официальная статистика. Хотите с ней поспорить?

а есть официальная статистика уровня недоверия гос.органам в том числе и занимающимся официальной статистикой?
и на этой почве недоверия - есть ли официальная статистика - как бы это выразить!? - нерассказывания государственным органам лишней информации?
опять же для примера: в казахстане возможно!!! нет ни одного мондошаванина - я именно так отвечаю на вопрос о моей национальности - просто потому что я не имел удовольствия принять непосредственное участие в последней переписи населения. возможно и есть.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21332
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 22:44
#14895
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Цитата:
saba:
Калашникова отметила, что с с удивлением прочитала версию TVcom о том, что якобы с января 2024 года там сокращают зарубежные каналы «с новостным информационным нарративом».

Цитата:
saba:
По ее словам, главная причина — экономическая.

Нет не экономическая. Решение отключить эти каналы наверняка приняли давно, как только перестали за них платить, хотя сами продолжали собирать бабло с клиентов. Решили, раз все равно отключать - то уж лучше за неуплату - так хоть бабок можно будет срубить (сэкономить) напоследок.
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