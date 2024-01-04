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≡ Как православные костанайцы будут встречать Рождество Христово?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48324
Как православные костанайцы будут встречать Рождество Христово?
Отправлено: 04.01.24 - 16:44
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В какое время пройдут рождественские богослужения 6 и 7 января в Константино-Еленинском соборе, рассказали в Костанайской епархии православной церкви. При этом отметили: ночные богослужения традиционно пройдут во всех храмах области.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3215
Re: Как православные костанайцы будут встречать Рождество...
Отправлено: 04.01.24 - 16:44
#1
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Пора уже православным казахстанским отделяться от РПЦ и их главного попа Гундяева. Думаю, что Патриах Костантинопольский даст добро на создание независимой от РПЦ структуры и подпишет Томос.
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