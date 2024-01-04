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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3801
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 10:03
#14851
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Цитата:
таноми52:
Агафья Тихоновна,

"Как рефинат! Белая, румяная, как кровь с молоком, сладость такая, что и рассказать нельзя."
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14555
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 11:23
#14852
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Цитата:
maxsaf:
На ленте появилась инфа, что российские каналы стали отключать

давно пора
жалко только то что пишет лента.сру это всегда фейк вранье и передергивание
отключили у когото регионального оператора зато по всем российскиим пабликам уже истерика что казахи в очередной раз удирали путина в спину и отменили русские пропагандистские каналы в казахстане)))

Цитата:
Оператор прекратил трансляцию таких телеканалов: «Первый канал СНГ», «Поехали», «Время: далекое и близкое», «Дом кино», «Телекафе», «Дом кино Premium», «Музыка Первого», «Победа», «Карусель», «Бобер», «О!».


первый канал-24/7 показывают заплывшего путина который рассказывает про страшного бандеру
иногда на пару минут показывают заплывшего цескаридзе и бабушек
поехали-вообще не понятно о чем канал
время-занудная занудятина хуже "ностальгии" уже
дом кино-24/7 сериал сваты
телекафе-дешевый канал про готовку
дом кино премиум-сериал сваты и иногда криминальные сериалы
музыка первого-кастрированная современная российская попса без иноагентов
победа-современные российские пошлые фильмы про войну
карусель для детей а бобер и "о" вообще не знаю че за каналы


к слову такой колхозной и убогой новогодней программы на российских каналах в этом году я не припомню никогда
ладно вы отменили уже традиционные для зрителя в новый год показы "один дома" крепкий орешек" или "гарри поттера" со "шреком"
но где "ирония судьбы? где джентельмены? иван васильевич? шурик в конце концов
кому о****сь под новый год смотреть стародревний фильм "укротительница тигров"? (не путать с полосатым рейсом)
че если пугачеву отменили то теперь и кино показывать нельзя где она поет? хотя при этом новую пошлячую иронию судьбы впихнули, и сплошные ёлки Бекмамбетова (к слову который 2 года уже живет в израиле и осудил сво)
а ну и конечно куда без пропагандистких фильмов про украину, бандеру и 8 лет данбили бамбас на новый год
зомбировать население даже в праздники не забывают

никогда не восторгался казахстанскими каналами по степени профессионализма но все новогодние дни смотрели только наши каналы потому что там и один дома, и американские рождественские комедии, и мультфильмы голливудские и советская классика круталась
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21317
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 14:00
#14853
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Цитата:
abaika95:
но все новогодние дни смотрели только наши каналы потому что там и один дома, и американские рождественские комедии, и мультфильмы голливудские и советская классика круталась

Ну а чё не крутить - старье это уже почти ничего не стОит в плане отчислений правообладателям. Причем если это крутить по каналам с минимальным количеством зрителей - то и расчеты будут исходить из этого.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21317
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 14:02
#14854
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Цитата:
abaika95:
давно пора

Ну щас номерной опять начнет хаты скупать - не всем по душе сплошной хабар.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4779
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 14:30
#14855
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Чета, сегодня Абайка, очень сильно прожарил информационную масс-медиасферу великих сказочников! 😂😂😂 :lol: :-P
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3801
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 15:51
#14856
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Цитата:
maxsaf:
Ну а чё не крутить

Максаф ужом вертится, дай ему где то прижучить Казахстан, чтобы доказать, какой он Великий когда то его покинувший. Я вроде бы две цитаты дал, которые объясняют произошедшее, так нет теперь каналы ему не те , старьё показывают. Не знаю растёт ли морошка в Канаде или он где то в Тюменскую область по дороге заезжал?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3801
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 15:57
#14857
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Цитата:
abaika95:
к слову такой колхозной и убогой новогодней программы

Так тяжело же определиться, где то за песни Сердючки дискотеки отменили, во всём виноват ди джей, а как показывать фильм"Статский советник", вроде бы снялись патриоты Михалков и Меньшиков, а написал то террорист Акунин, а как " Гараж" показывать? там же Ахеджакова. Тяжёлый выбор у телевизионного начальства России, сейчас " Домисольку" посмотрел, хотя бы детей не вовлекали в политику, нет уже тут как тут шаман и хор мальчиков и девочек ему подпевает.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14555
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 15:58
#14858
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Цитата:
maxsaf:
Ну а чё не крутить - старье это уже почти ничего не стОит в плане отчислений правообладателям.

ну и че россияне то не крутят? темболее за советские фильмы получил бы мосфильм бабло а за американские вообще платить не надо, как за отобранный макдак)

но нет, крутят современную пошлятину чтобы бабки за показ поступали в газпромовский фонд кино и в кормушку михалкова) Цитата:
Kairat stayer:
очень сильно прожарил информационную масс-медиасферу великих сказочников!

потому в новогодние праздники это чуть ли единственные раз за год когда я смотрю телик и российские каналы
всегда знаешь что 31 в обед будет иван васильевич, к вечеру ирония судьбы а с утра 1 января один дома или диснеевские мультфильмы

тут с утра елки потом ирония судьбы продолжение потом очередные елки а к вечеру цискаридзе с бабками
а 1 января-елки 5)))

вообщем смотреть нечего и незачем уже
все эти российские каналы особенно новостные можно закрывать напрочь
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14555
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 16:04
#14859
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Цитата:
saba:
Так тяжело же определиться, где то за песни Сердючки дискотеки отменили, во всём виноват ди джей, а как показывать фильм"Статский советник", вроде бы снялись патриоты Михалков и Меньшиков, а написал то террорист Акунин, а как " Гараж" показывать? там же Ахеджакова.

знаю точно что бекмамбетова как бы он там не был против войны и не убежал в израиль они не тронут)
даже пранкеры ему звонить не будут
потому что если отменить бекмамбетова то россиянам воооообще смотреть на праздники нечего не останется)))

шамана слушать если только круглосуточно
или фильм "бамбас" в новогоднюю ночь крутить с новомодным боевичком "лучшие в заду" (это байопик про чвк вагнер)
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