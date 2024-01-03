"Если кто-то решил, что он связист..." - Как бороться с сельскими репитрами, рассказал министр цифрового развития на ...
Отправлено: 03.01.24 - 18:57
Багдат Мусин отметил, что в Казахстане за установку без регистрации "любых средств, использующих радиочастоты и блокирующих их" предусмотрены штрафы. Уточнил - такие случаи тяжело выявить. Но решение проблемы все-таки есть. Читать новость>>
Почему у министра не хватает смелости признаться,что он не справляется со своими обязанностями? Ведь по всему Казахстану жалобы на плохой интернет,а он пытается штрафовать людей в посёлке,которые мало того что оплачивают мобильную связь так ещё и вынуждены от без исходности покупать эти репитеры.
Мусин, единственный из министров которому я бы памятник поставил! Онлайн платформы, которые он внедрил в стране в разы сократили хождения за подписями и печатями, опередив многие европейские страны и не только, в этом направлении. Да не везде и не все гладко, но работает.
ну, а теперь по делу Мусин думает, что некие люди от нечего делать купили (немалые деньги, если что) оборудование??? Если связь ухудшилась, то только по вине главного связиста - Казахтелекома! пока делают в одном месте - в десяти других ломают. Вот и займитесь Мусин, этим вопросом. Штрафовальщик чёртов
Багдат Мусин отметил, что в Казахстане за установку без регистрации "любых средств, использующих радиочастоты и блокирующих их" предусмотрены штрафы. Уточнил - такие случаи тяжело выявить. Но решение проблемы все-таки есть. Читать новость
Может хватит все проблемы со связью "вешать" на репитеры? Сказочники те еще) бываю в паре сел с плохой связью) так вот, при отключении света никакого улучшения нет. Как нет ее, связи этой, так и нет, т.е. репитеры явно не виноваты (кстати, помогают они только звонить, для интернета их не хватает). При чем лет так 10 назад связь была лучше в разы, а когда она стала совсем плохой про репитеры и не знал никто. Число действующих устройств в общем не изменилось. В одном вышка в нескольких км. В другом поставили новую вышку, но не запустили, несколько месяцев уже как)
lavprof: При чем лет так 10 назад связь была лучше
Когда я купил первый телефон, так мечтал, чтобы кто то на него позвонил. Сейчас все жалуются на качество связи, всё таки есть прогресс в Казахстане. Это я всё про стакан, у меня он наполовину полон. А когда то мы завидовали владельцам телефонов Сенао, который был привязан к городскому телефону , но ловил в пределах города!
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