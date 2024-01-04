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≡ Геймерский казахский: Используем популярные игры для обучения детей!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48323
Геймерский казахский: Используем популярные игры для обучения детей!
Отправлено: 04.01.24 - 11:33
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В век диджитализации дети всё больше времени проводят за экранами гаджетов. Иногда это вызывает беспокойство у родителей, особенно когда речь идёт об обучении. Но что, если виртуальный мир можно превратить в полезную площадку для изучения родного языка?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14555
Re: Геймерский казахский: Используем популярные игры для...
Отправлено: 04.01.24 - 11:33
#1
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сколько игр кроме майнкрафа и геншина переведено на казахский?))
степень вовлеченности игрока да и вообще зрителя какой либо творческой стези будет не от того что ты какую либо игру перевели на свой язык а когда ты создашь такой высококлассный продукт что геймеры со всего мира сами потянутся к изучению твоего языка и культуры как произошло с польскими играми ведьмак и киберпанк 2077
поляки умудрились создать такие проработанные вселенные что даже избалованная американская аудитория начала фанатеть по славянскому польскому колориту.

а вообще переводить надо то чего нет в иных локализациях
то есть если вы хотите приобщить ребенка к изучению чего либо надо дать альтернативу
к примеру серия игр гта не локализована нигде в мире (это политика компании издателя)
в чем проблема озвучить игру на казахский с русскими или английскими субтитрами чтобы игрок мог ориентироваться?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3214
Re: Геймерский казахский: Используем популярные игры для...
Отправлено: 04.01.24 - 15:36
#2
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Давно пора создать голосового помощника который понимал бы казахский язык. Или с созданием искуственного интеллекта понимающиего казахский много денег распилить не пролучится?
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