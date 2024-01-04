Re: Геймерский казахский: Используем популярные игры для...

Отправлено: - 11:33

сколько игр кроме майнкрафа и геншина переведено на казахский?))

степень вовлеченности игрока да и вообще зрителя какой либо творческой стези будет не от того что ты какую либо игру перевели на свой язык а когда ты создашь такой высококлассный продукт что геймеры со всего мира сами потянутся к изучению твоего языка и культуры как произошло с польскими играми ведьмак и киберпанк 2077

поляки умудрились создать такие проработанные вселенные что даже избалованная американская аудитория начала фанатеть по славянскому польскому колориту.



а вообще переводить надо то чего нет в иных локализациях

то есть если вы хотите приобщить ребенка к изучению чего либо надо дать альтернативу

к примеру серия игр гта не локализована нигде в мире (это политика компании издателя)

в чем проблема озвучить игру на казахский с русскими или английскими субтитрами чтобы игрок мог ориентироваться?