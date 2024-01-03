Отправлено: - 15:46

lavprof:

При чем лет так 10 назад связь была лучше

Цитата:Когда я купил первый телефон, так мечтал, чтобы кто то на него позвонил. Сейчас все жалуются на качество связи, всё таки есть прогресс в Казахстане.Это я всё про стакан, у меня он наполовину полон. А когда то мы завидовали владельцам телефонов Сенао, который был привязан к городскому телефону , но ловил в пределах города!