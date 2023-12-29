Отправлено: - 09:08

Vit:

А если он суицидник, то он рано или поздно покончит с собой.

Цитата:Был у нас один такой, он ещё в карантине вешаться начал и так до конца службы и продолжал. Из Татарстана, худющий был , но однажды на моих глазах "девятку" каши слопал (Девятка это кастрюля такая 9 л, на отделение полагалась.А служил я из за плохого зрения в стройбате, туда брали с судимостью, соответственно и законы были полузоновские. Но для меня это одни из ярких страниц моей жизни, очень хорошая закалка была, потом в бандитские годы очень пригодилась