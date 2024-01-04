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≡ Туристский взнос для иностранцев отменили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48322
Туристский взнос для иностранцев отменили в Казахстане
Отправлено: 04.01.24 - 09:58
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В Казахстане отменили туристский взнос для иностранцев, сообщает Министерство туризма и спорта. Введение взноса создало неудобства для отечественного бизнеса и туристов.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3213
Re: Туристский взнос для иностранцев отменили в Казахстане
Отправлено: 04.01.24 - 09:58
#1
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Туристов итак толком нет, а ещё и налогом их обложили. Смешно. Правильно что отменили.Турки, к которым летят миллоны туристов, доплачивают за каждый прилетевший борт авиа и туркомпаниям, стимулюруя их снижать цены для туристов. А у нас решили наоборот :))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6563
Re: Туристский взнос для иностранцев отменили в Казахстане
Отправлено: 04.01.24 - 11:18
#2
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В 88-м году был в Каунасе (Литва), так нам отдыхающим в санатории объявили про экскурсию в музей чертей,где есть реальная демонстрация рогатых и хвостатых демонов, куда непременно все отдыхающие потянулись посмотреть это чудо. Музей расположился в огромную выставочную площадь куда собрали все сувениры и поделки с изображением чертей, под занавес в последней экспозиции расположили карту Европы прямо на полу, где сидели две восковые фигуры Сталина и Гитлера, которые делили территории,причем оба были изображены как черти. Разочарованию не было предела, но возразить никто не хотел....
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14553
Re: Туристский взнос для иностранцев отменили в Казахстане
Отправлено: 04.01.24 - 11:36
#3
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главный вопрос за год сколько содрали с туристов и бизнесменов?
куда эти деньги пошли? почему бы их не вернуть раз эксперимент получился неудачный?
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