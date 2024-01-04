Отправлено: - 11:23

maxsaf:

На ленте появилась инфа, что российские каналы стали отключать

Оператор прекратил трансляцию таких телеканалов: «Первый канал СНГ», «Поехали», «Время: далекое и близкое», «Дом кино», «Телекафе», «Дом кино Premium», «Музыка Первого», «Победа», «Карусель», «Бобер», «О!».

Цитата:давно поражалко только то что пишет лента.сру это всегда фейк вранье и передергиваниеотключили у когото регионального оператора зато по всем российскиим пабликам уже истерика что казахи в очередной раз удирали путина в спину и отменили русские пропагандистские каналы в казахстане)))Цитата:первый канал-24/7 показывают заплывшего путина который рассказывает про страшного бандеруиногда на пару минут показывают заплывшего цескаридзе и бабушекпоехали-вообще не понятно о чем каналвремя-занудная занудятина хуже "ностальгии" ужедом кино-24/7 сериал сватытелекафе-дешевый канал про готовкудом кино премиум-сериал сваты и иногда криминальные сериалымузыка первого-кастрированная современная российская попса без иноагентовпобеда-современные российские пошлые фильмы про войнукарусель для детей а бобер и "о" вообще не знаю че за каналык слову такой колхозной и убогой новогодней программы на российских каналах в этом году я не припомню никогдаладно вы отменили уже традиционные для зрителя в новый год показы "один дома" крепкий орешек" или "гарри поттера" со "шреком"но где "ирония судьбы? где джентельмены? иван васильевич? шурик в конце концовкому о****сь под новый год смотреть стародревний фильм "укротительница тигров"? (не путать с полосатым рейсом)че если пугачеву отменили то теперь и кино показывать нельзя где она поет? хотя при этом новую пошлячую иронию судьбы впихнули, и сплошные ёлки Бекмамбетова (к слову который 2 года уже живет в израиле и осудил сво)а ну и конечно куда без пропагандистких фильмов про украину, бандеру и 8 лет данбили бамбас на новый годзомбировать население даже в праздники не забываютникогда не восторгался казахстанскими каналами по степени профессионализма но все новогодние дни смотрели только наши каналы потому что там и один дома, и американские рождественские комедии, и мультфильмы голливудские и советская классика круталась