НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 991 из 991«1...989990991
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3798
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 10:03
#14851
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Агафья Тихоновна,

"Как рефинат! Белая, румяная, как кровь с молоком, сладость такая, что и рассказать нельзя."
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14553
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 11:23
#14852
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
На ленте появилась инфа, что российские каналы стали отключать

давно пора
жалко только то что пишет лента.сру это всегда фейк вранье и передергивание
отключили у когото регионального оператора зато по всем российскиим пабликам уже истерика что казахи в очередной раз удирали путина в спину и отменили русские пропагандистские каналы в казахстане)))

Цитата:
Оператор прекратил трансляцию таких телеканалов: «Первый канал СНГ», «Поехали», «Время: далекое и близкое», «Дом кино», «Телекафе», «Дом кино Premium», «Музыка Первого», «Победа», «Карусель», «Бобер», «О!».


первый канал-24/7 показывают заплывшего путина который рассказывает про страшного бандеру
иногда на пару минут показывают заплывшего цескаридзе и бабушек
поехали-вообще не понятно о чем канал
время-занудная занудятина хуже "ностальгии" уже
дом кино-24/7 сериал сваты
телекафе-дешевый канал про готовку
дом кино премиум-сериал сваты и иногда криминальные сериалы
музыка первого-кастрированная современная российская попса без иноагентов
победа-современные российские пошлые фильмы про войну
карусель для детей а бобер и "о" вообще не знаю че за каналы


к слову такой колхозной и убогой новогодней программы на российских каналах в этом году я не припомню никогда
ладно вы отменили уже традиционные для зрителя в новый год показы "один дома" крепкий орешек" или "гарри поттера" со "шреком"
но где "ирония судьбы? где джентельмены? иван васильевич? шурик в конце концов
кому о****сь под новый год смотреть стародревний фильм "укротительница тигров"? (не путать с полосатым рейсом)
че если пугачеву отменили то теперь и кино показывать нельзя где она поет? хотя при этом новую пошлячую иронию судьбы впихнули, и сплошные ёлки Бекмамбетова (к слову который 2 года уже живет в израиле и осудил сво)
а ну и конечно куда без пропагандистких фильмов про украину, бандеру и 8 лет данбили бамбас на новый год
зомбировать население даже в праздники не забывают

никогда не восторгался казахстанскими каналами по степени профессионализма но все новогодние дни смотрели только наши каналы потому что там и один дома, и американские рождественские комедии, и мультфильмы голливудские и советская классика круталась
Профайл
Страница 991 из 991«1...989990991
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS