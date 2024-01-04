Цитата:
maxsaf:
На ленте появилась инфа, что российские каналы стали отключать
давно пора
жалко только то что пишет лента.сру это всегда фейк вранье и передергивание
отключили у когото регионального оператора зато по всем российскиим пабликам уже истерика что казахи в очередной раз удирали путина в спину и отменили русские пропагандистские каналы в казахстане)))
Цитата:
Оператор прекратил трансляцию таких телеканалов: «Первый канал СНГ», «Поехали», «Время: далекое и близкое», «Дом кино», «Телекафе», «Дом кино Premium», «Музыка Первого», «Победа», «Карусель», «Бобер», «О!».
первый канал-24/7 показывают заплывшего путина который рассказывает про страшного бандеру
иногда на пару минут показывают заплывшего цескаридзе и бабушек
поехали-вообще не понятно о чем канал
время-занудная занудятина хуже "ностальгии" уже
дом кино-24/7 сериал сваты
телекафе-дешевый канал про готовку
дом кино премиум-сериал сваты и иногда криминальные сериалы
музыка первого-кастрированная современная российская попса без иноагентов
победа-современные российские пошлые фильмы про войну
карусель для детей а бобер и "о" вообще не знаю че за каналы
к слову такой колхозной и убогой новогодней программы на российских каналах в этом году я не припомню никогда
ладно вы отменили уже традиционные для зрителя в новый год показы "один дома" крепкий орешек" или "гарри поттера" со "шреком"
но где "ирония судьбы? где джентельмены? иван васильевич? шурик в конце концов
кому о****сь под новый год смотреть стародревний фильм "укротительница тигров"? (не путать с полосатым рейсом)
че если пугачеву отменили то теперь и кино показывать нельзя где она поет? хотя при этом новую пошлячую иронию судьбы впихнули, и сплошные ёлки Бекмамбетова (к слову который 2 года уже живет в израиле и осудил сво)
а ну и конечно куда без пропагандистких фильмов про украину, бандеру и 8 лет данбили бамбас на новый год
зомбировать население даже в праздники не забывают
никогда не восторгался казахстанскими каналами по степени профессионализма но все новогодние дни смотрели только наши каналы потому что там и один дома, и американские рождественские комедии, и мультфильмы голливудские и советская классика круталась