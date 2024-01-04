Re: Туристский взнос для иностранцев отменили в Казахстане

Отправлено: - 11:18

В 88-м году был в Каунасе (Литва), так нам отдыхающим в санатории объявили про экскурсию в музей чертей,где есть реальная демонстрация рогатых и хвостатых демонов, куда непременно все отдыхающие потянулись посмотреть это чудо. Музей расположился в огромную выставочную площадь куда собрали все сувениры и поделки с изображением чертей, под занавес в последней экспозиции расположили карту Европы прямо на полу, где сидели две восковые фигуры Сталина и Гитлера, которые делили территории,причем оба были изображены как черти. Разочарованию не было предела, но возразить никто не хотел....