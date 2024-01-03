Vit: Блин чето не удобно себя чувствую. Слишком яро давлю. Таноми извеняюсь. Нельзя так давить. Правда извените. Вы просто прекрасны. Вы нравитесь всем.. Скорей всего я не достоен вас.
Ты пожалуйста такие фразы: не достоин, не идеален, не смогу, не так крут и хорош, не говори впредь пожалуйста. Тем более себя в разряд ловеласов выше причислил, тут заинтересовать и заинтриговать нужно же, число почитателей растёт, конкуренция понимаешь ли .
Vit: Такс нас уже трое. Козлов подтянулся. Выбирай
Да-а-а! Закавыка! Три достойных форумчанина: Вит - красиво лапшу на уши вешает, в Козлове юмор ценю, да и в разведку с ним ходить можно, saba - бардовскими песнями под гитару завлекает и какой-то мальчишеской робостью Я сейчас как Агафья Тихоновна,в раздрае:""Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязанное, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича - я бы тогда тотчас же решилась. А теперь - поди подумай!"
АСТАНА, 3 янв — Sputnik. Исключение «Первого канала» из сетки вещания казахстанского оператора Otau TV — это не политическое решение, уверена официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в Казахстане Ирина Калашникова. Комментируя ситуацию Sputnik Казахстан, Калашникова отметила, что с с удивлением прочитала версию TVcom о том, что якобы с января 2024 года там сокращают зарубежные каналы «с новостным информационным нарративом».
По ее словам, главная причина — экономическая. «Первому каналу», добавила Калашникова, вообще не платили за вещание в 2023 году и остались должны за несколько месяцев вещания в 2022 году. «И это притом, что с 2020 года, с момента пандемии, мы не поднимали тарифы», — заявила она. Попытки договориться и предоставить рассрочку, отметила Калашникова, продолжались до 31 декабря 2023 года, но были тщетны. Цифровое семейство «Первого канала» продолжает вещание в Казахстане на ресурсах крупнейших операторов связи.
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