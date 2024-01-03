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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13853
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 14:51
#14836
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Цитата:
saba:

Ещё радио люблю слушать. Класика. Ночь. А по радио шопен- шмопен. . А в этом что то есть. Люблю? Не скажу. Но нравится.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4777
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 15:46
#14837
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Цитата:
Vit:
Такс нас уже трое. Козлов подтянулся. Выбирай Таноми три мужика на тебя глаз положило .


Товарищ Козлов, возможно на гитаре не умеет играть и петь, тогда он не конкурент :lol: .
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3296
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 15:49
#14838
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Цитата:
Kairat stayer:
Товарищ Козлов, возможно на гитаре не умеет играть и петь, тогда он не конкурент

Зато я крестиком умею вышивать! Еще в первом классе научили... :-P
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4777
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 15:51
#14839
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Цитата:
Vit:
Блин чето не удобно себя чувствую. Слишком яро давлю. Таноми извеняюсь. Нельзя так давить. Правда извените. Вы просто прекрасны. Вы нравитесь всем.. Скорей всего я не достоен вас.


Ты пожалуйста такие фразы: не достоин, не идеален, не смогу, не так крут и хорош, не говори впредь пожалуйста. Тем более себя в разряд ловеласов выше причислил, тут заинтересовать и заинтриговать нужно же, число почитателей растёт, конкуренция понимаешь ли :-P .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4777
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 15:55
#14840
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Цитата:
Vit:
Да я, как бы не то что профи. Ну так могу три аккорда сбрянкать. В подвале мы играли всяких : а голуби летять над зоной. И тд. В этом стиле .


Какие ещё голуби летят над зоной, надо же загадочным быть, написать пел песню: Выпьем за любовь или хотя бы Розовые розы, там такие строки:

У Светки Соколовой день рожденья,
ей сегодня тридцать лет.
Я несу в подарок поздравленья,
и красивый розовый букет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34835
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 18:33
#14841
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Какой то прикол от Гугла..
Набираешь -Сколько лет "нехорошему человеку", выдает что то другое..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21315
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 20:17
#14842
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На ленте появилась инфа, что российские каналы стали отключать. Так ли это на самом деле? тыц
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9663
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 20:30
#14843
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Цитата:
maxsaf:
На ленте появилась инфа, что российские каналы стали отключать. Так ли это на самом деле?

Вы вроде как работаете в области информационных технологий.
Скажите пожалуйста как в наше время что то можно отключить?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21315
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 20:59
#14844
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Цитата:
Добринцофф:
Скажите пожалуйста как в наше время что то можно отключить?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34835
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 21:14
#14845
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Цитата:
maxsaf:
На ленте появилась инфа, что российские каналы стали отключать.

Как обычно, питёш и провокация

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34835
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 21:15
#14846
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Цитата:
Добринцофф:
Скажите пожалуйста как в наше время что то можно отключить?

Действительно, все пропагандисткие каналы работают

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21315
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 22:36
#14847
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Новость то про tvcom, это алматинская компания.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3720
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 01:20
#14848
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Цитата:
Vit:
Такс нас уже трое. Козлов подтянулся. Выбирай


Да-а-а!
Закавыка!
Три достойных форумчанина: Вит - красиво лапшу на уши вешает, в Козлове юмор ценю, да и в разведку с ним ходить можно, saba - бардовскими песнями под гитару завлекает и какой-то мальчишеской робостью :lol:
Я сейчас как Агафья Тихоновна,в раздрае:""Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязанное, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича - я бы тогда тотчас же решилась. А теперь - поди подумай!" :lol: ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3798
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 09:03
#14849
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Цитата:
maxsaf:
это алматинская компания.

АСТАНА, 3 янв — Sputnik. Исключение «Первого канала» из сетки вещания казахстанского оператора Otau TV — это не политическое решение, уверена официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в Казахстане Ирина Калашникова. Комментируя ситуацию Sputnik Казахстан, Калашникова отметила, что с с удивлением прочитала версию TVcom о том, что якобы с января 2024 года там сокращают зарубежные каналы «с новостным информационным нарративом».
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3798
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 09:04
#14850
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По ее словам, главная причина — экономическая. «Первому каналу», добавила Калашникова, вообще не платили за вещание в 2023 году и остались должны за несколько месяцев вещания в 2022 году. «И это притом, что с 2020 года, с момента пандемии, мы не поднимали тарифы», — заявила она. Попытки договориться и предоставить рассрочку, отметила Калашникова, продолжались до 31 декабря 2023 года, но были тщетны. Цифровое семейство «Первого канала» продолжает вещание в Казахстане на ресурсах крупнейших операторов связи.
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