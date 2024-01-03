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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13853
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 14:51
Цитата:
Ещё радио люблю слушать. Класика. Ночь. А по радио шопен- шмопен. . А в этом что то есть. Люблю? Не скажу. Но нравится.
saba:
Ещё радио люблю слушать. Класика. Ночь. А по радио шопен- шмопен. . А в этом что то есть. Люблю? Не скажу. Но нравится.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 15:46
Цитата:
Товарищ Козлов, возможно на гитаре не умеет играть и петь, тогда он не конкурент .
Vit:
Такс нас уже трое. Козлов подтянулся. Выбирай Таноми три мужика на тебя глаз положило .
Такс нас уже трое. Козлов подтянулся. Выбирай Таноми три мужика на тебя глаз положило .
Товарищ Козлов, возможно на гитаре не умеет играть и петь, тогда он не конкурент .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3296
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 15:49
Цитата:
Зато я крестиком умею вышивать! Еще в первом классе научили...
Kairat stayer:
Товарищ Козлов, возможно на гитаре не умеет играть и петь, тогда он не конкурент
Товарищ Козлов, возможно на гитаре не умеет играть и петь, тогда он не конкурент
Зато я крестиком умею вышивать! Еще в первом классе научили...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 15:51
Цитата:
Ты пожалуйста такие фразы: не достоин, не идеален, не смогу, не так крут и хорош, не говори впредь пожалуйста. Тем более себя в разряд ловеласов выше причислил, тут заинтересовать и заинтриговать нужно же, число почитателей растёт, конкуренция понимаешь ли .
Vit:
Блин чето не удобно себя чувствую. Слишком яро давлю. Таноми извеняюсь. Нельзя так давить. Правда извените. Вы просто прекрасны. Вы нравитесь всем.. Скорей всего я не достоен вас.
Блин чето не удобно себя чувствую. Слишком яро давлю. Таноми извеняюсь. Нельзя так давить. Правда извените. Вы просто прекрасны. Вы нравитесь всем.. Скорей всего я не достоен вас.
Ты пожалуйста такие фразы: не достоин, не идеален, не смогу, не так крут и хорош, не говори впредь пожалуйста. Тем более себя в разряд ловеласов выше причислил, тут заинтересовать и заинтриговать нужно же, число почитателей растёт, конкуренция понимаешь ли .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 15:55
Цитата:
Какие ещё голуби летят над зоной, надо же загадочным быть, написать пел песню: Выпьем за любовь или хотя бы Розовые розы, там такие строки:
У Светки Соколовой день рожденья,
ей сегодня тридцать лет.
Я несу в подарок поздравленья,
и красивый розовый букет.
Vit:
Да я, как бы не то что профи. Ну так могу три аккорда сбрянкать. В подвале мы играли всяких : а голуби летять над зоной. И тд. В этом стиле .
Да я, как бы не то что профи. Ну так могу три аккорда сбрянкать. В подвале мы играли всяких : а голуби летять над зоной. И тд. В этом стиле .
Какие ещё голуби летят над зоной, надо же загадочным быть, написать пел песню: Выпьем за любовь или хотя бы Розовые розы, там такие строки:
У Светки Соколовой день рожденья,
ей сегодня тридцать лет.
Я несу в подарок поздравленья,
и красивый розовый букет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 18:33
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9663
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 20:30
Цитата:
Вы вроде как работаете в области информационных технологий.
Скажите пожалуйста как в наше время что то можно отключить?
maxsaf:
На ленте появилась инфа, что российские каналы стали отключать. Так ли это на самом деле?
На ленте появилась инфа, что российские каналы стали отключать. Так ли это на самом деле?
Вы вроде как работаете в области информационных технологий.
Скажите пожалуйста как в наше время что то можно отключить?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 20:59
Цитата:
Добринцофф:
Скажите пожалуйста как в наше время что то можно отключить?
Скажите пожалуйста как в наше время что то можно отключить?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 21:14
Цитата:
Как обычно, питёш и провокация
maxsaf:
На ленте появилась инфа, что российские каналы стали отключать.
На ленте появилась инфа, что российские каналы стали отключать.
Как обычно, питёш и провокация
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 21:15
Цитата:
Действительно, все пропагандисткие каналы работают
Добринцофф:
Скажите пожалуйста как в наше время что то можно отключить?
Скажите пожалуйста как в наше время что то можно отключить?
Действительно, все пропагандисткие каналы работают
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.24 - 22:36
Новость то про tvcom, это алматинская компания.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3720
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.24 - 01:20
Цитата:
Да-а-а!
Закавыка!
Три достойных форумчанина: Вит - красиво лапшу на уши вешает, в Козлове юмор ценю, да и в разведку с ним ходить можно, saba - бардовскими песнями под гитару завлекает и какой-то мальчишеской робостью
Я сейчас как Агафья Тихоновна,в раздрае:""Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязанное, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича - я бы тогда тотчас же решилась. А теперь - поди подумай!"
Vit:
Такс нас уже трое. Козлов подтянулся. Выбирай
Такс нас уже трое. Козлов подтянулся. Выбирай
Да-а-а!
Закавыка!
Три достойных форумчанина: Вит - красиво лапшу на уши вешает, в Козлове юмор ценю, да и в разведку с ним ходить можно, saba - бардовскими песнями под гитару завлекает и какой-то мальчишеской робостью
Я сейчас как Агафья Тихоновна,в раздрае:""Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязанное, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича - я бы тогда тотчас же решилась. А теперь - поди подумай!"
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