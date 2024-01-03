НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Если кто-то решил, что он связист..." - Как бороться с сельскими репитерами, рассказал министр цифрового развития на встрече в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48322
"Если кто-то решил, что он связист..." - Как бороться с сельскими репитрами, рассказал министр цифрового развития на ...
Отправлено: 03.01.24 - 18:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Багдат Мусин отметил, что в Казахстане за установку без регистрации "любых средств, использующих радиочастоты и блокирующих их" предусмотрены штрафы. Уточнил - такие случаи тяжело выявить. Но решение проблемы все-таки есть.
Читать новость>>
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1566
Re: "Если кто-то решил, что он связист..." - Как...
Отправлено: 03.01.24 - 18:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Министр отметил, что в Казахстане за установку без регистрации "любых средств, использующих радиочастоты и блокирующих их" предусмотрены штрафы.

Источник:

раз продают Wi-Fi репитеры в Казахстане значить они сертифицированны...и любые телефоны используют радиочастоты..и что?
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1199
Re: "Если кто-то решил, что он связист..." - Как...
Отправлено: 03.01.24 - 18:57
#2
Комментарий удален модератором.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9663
Re: "Если кто-то решил, что он связист..." - Как...
Отправлено: 03.01.24 - 19:57
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему у министра не хватает смелости признаться,что он не справляется со своими обязанностями?
Ведь по всему Казахстану жалобы на плохой интернет,а он пытается штрафовать людей в посёлке,которые мало того что оплачивают мобильную связь так ещё и вынуждены от без исходности покупать эти репитеры.
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1199
Re: "Если кто-то решил, что он связист..." - Как...
Отправлено: 03.01.24 - 20:51
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
редакция,у вас ошибки в тексте
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2014
Re: "Если кто-то решил, что он связист..." - Как...
Отправлено: 03.01.24 - 21:38
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
редакция,у вас ошибки в тексте

Укажите, где именно, пожалуйста. Просмотрел текст еще раз. Не увидел.
Профайл Посетить вебсайт
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1199
Re: "Если кто-то решил, что он связист..." - Как...
Отправлено: 03.01.24 - 21:50
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ответ в первом комментарии....
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1171
Re: "Если кто-то решил, что он связист..." - Как...
Отправлено: 03.01.24 - 21:55
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мусин, единственный из министров которому я бы памятник поставил! Онлайн платформы, которые он внедрил в стране в разы сократили хождения за подписями и печатями, опередив многие европейские страны и не только, в этом направлении. Да не везде и не все гладко, но работает.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2014
"Если кто-то решил, что он связист..." - Как бороться с сельскими репиторами, рассказал министр цифрового развития на встрече в Костанае
Отправлено: 03.01.24 - 22:13
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
ответ в первом комментарии....

Спасибо за разъяснение. Исправил. В заголовке исправим завтра утром, чтобы не пропали комментарии.
Профайл Посетить вебсайт
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1199
Re: "Если кто-то решил, что он связист..." - Как...
Отправлено: 03.01.24 - 22:23
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну, а теперь по делу
Мусин думает, что некие люди от нечего делать купили (немалые деньги, если что) оборудование???
Если связь ухудшилась, то только по вине главного связиста - Казахтелекома!
пока делают в одном месте - в десяти других ломают.
Вот и займитесь Мусин, этим вопросом.
Штрафовальщик чёртов
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1199
Re: "Если кто-то решил, что он связист..." - Как...
Отправлено: 03.01.24 - 23:06
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48322
"Если кто-то решил, что он связист..." - Как бороться с сельскими репитерами, рассказал министр цифрового развития на встрече в Костанае
Отправлено: 04.01.24 - 09:30
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Багдат Мусин отметил, что в Казахстане за установку без регистрации "любых средств, использующих радиочастоты и блокирующих их" предусмотрены штрафы. Уточнил - такие случаи тяжело выявить. Но решение проблемы все-таки есть.
Читать новость

Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS