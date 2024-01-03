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≡ "Просто искала подработку в Telegram" - Дроппер Бахытгуль Дюсекина дала показания в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48319
"Просто искала подработку в Telegram" - Дроппер Бахытгуль Дюсекина дала показания в суде Костаная
Отправлено: 03.01.24 - 18:33
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Очередное заседание по делу 19-летней Бахытгуль ДЮСЕКИНОЙ прошло в суде № 2 Костаная сегодня, 3 января. Она обвиняется по шести эпизодам, причем в двух суммы ущерба превысили 5 млн и 12 млн тенге.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1566
Re: "Просто искала подработку в Telegram" - Дроппер...
Отправлено: 03.01.24 - 18:33
#1
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Цитата:
Нашла объявление Максима о том, что нужно работать курьером денежных средств, документов и бумаг. Я согласилась. Выполняла все, что мне скажут. Сначала не понимала, что это мошенничество. А когда поняла, хотела уйти, но мне начали угрожать физической расправой...

Источник:

И начались муки. Акционерное общество стало приносить не плохие доходы..а угрозы тут не к месту..могла бы кинуть акционера Максима и делу конец
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
109
Re: "Просто искала подработку в Telegram" - Дроппер...
Отправлено: 03.01.24 - 22:24
#2
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Сейчас не " лихие девяностые ", когда действительно не было работы. А то прямо с голоду пошла старух грабить ! Всё они знают и понимают, на что идут, просто презирают обыкновенных людей и считают себя умнее всех !Если она воровка по жизни, то не здесь, так в другом месте , всё равно стала бы красть. Сажать таких надо беспощадно, без всяких смягчающих обстоятельств !
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