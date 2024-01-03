Re: "Просто искала подработку в Telegram" - Дроппер...

Отправлено: - 22:24

Сейчас не " лихие девяностые ", когда действительно не было работы. А то прямо с голоду пошла старух грабить ! Всё они знают и понимают, на что идут, просто презирают обыкновенных людей и считают себя умнее всех !Если она воровка по жизни, то не здесь, так в другом месте , всё равно стала бы красть. Сажать таких надо беспощадно, без всяких смягчающих обстоятельств !