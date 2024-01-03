Re: "Если кто-то решил, что он связист..." - Как...

Отправлено: - 19:57

Почему у министра не хватает смелости признаться,что он не справляется со своими обязанностями?

Ведь по всему Казахстану жалобы на плохой интернет,а он пытается штрафовать людей в посёлке,которые мало того что оплачивают мобильную связь так ещё и вынуждены от без исходности покупать эти репитеры.