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"Если кто-то решил, что он связист..." - Как бороться с сельскими репиторами, рассказал министр цифрового развития на встрече в Костанае
"Если кто-то решил, что он связист..." - Как бороться с сельскими репиторами, рассказал министр цифрового развития на встрече в Костанае
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