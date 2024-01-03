"Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о двоевластии

Отправлено: - 15:34

А разница между ждунами, зетпатриотами и мной в том, что мои пацаны как раз таки и идут в армию и гибнут там.

У ждунов и зетпатриотов никто в армию не идет.

Вот такая вот жизнь..