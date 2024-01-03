Нашла объявление Максима о том, что нужно работать курьером денежных средств, документов и бумаг. Я согласилась. Выполняла все, что мне скажут. Сначала не понимала, что это мошенничество. А когда поняла, хотела уйти, но мне начали угрожать физической расправой...Источник: